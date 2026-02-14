«$1,7 millones al diputado republicano Cristián Araya»: Ciper dio a conocer audios de escuchas telefónicas presentadas por fiscalía en «trama bielorrusa»

Algunos de los registros fueron presentados en noviembre de 2025 durante la formalización y discusión de medidas cautelares de Gonzalo Migueles (marido de Ángela Vivanco) y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes todavía están en prisión preventiva.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El portal de investigación periodística Ciper dio a conocer los audios originales de las conversaciones telefónicas interceptadas por el OS7 de Carabineros en la denominada «trama bielorrusa», en la cual se investigan presuntos actos de corrupción protagonizados, entre otras personas, por la exjueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Según consignó el citado medio, algunos de los registros fueron presentados en noviembre de 2025 durante la formalización y discusión de medidas cautelares de Gonzalo Migueles (marido de Ángela Vivanco) y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes todavía están en prisión preventiva.

«Se trata de 8 pinchazos donde, por ejemplo, se escucha la conversación en que el conservador Sergio Yáber asegura haber entregado $1,7 millones al diputado republicano Cristián Araya. También el momento en que ese mismo conservador pidió a un tercero que hablara con el ministro supremo, Arturo Prado, para ayudar a salvar la remoción del exjuez Antonio Ulloa», señala la publicación de Ciper.

Otro registro expone cuando Yáber dice que él cree que le pasaron «uno o dos palitos de dólares a la Ángela», mientras que en algunos audios se escucha a Migueles acordando con el conservador Yamil Najle elaborar un contrato para presuntamente justificar pagos que, a juicio de la fiscalía, blanqueaban las coimas para Vivanco.

Lee el reportaje completo AQUÍ

Seguiremos informando.

$1.7 Million Payment to Republican Deputy Cristian Araya: Ciper Reveals Leaked Audio in Belarusian Scandal

Exdiputado Silber, «cooperador eficaz» en la trama bielorrusa, revela plan de Vivanco para inhabilitar a otros ministros y tomar el control de su sala en la Suprema

"Coimeros": Dan a conocer audio del notario de San Miguel refiriéndose a Ángela Vivanco y su esposo Gonzalo Migueles

Concejales de Santiago piden a Mario Desbordes aclarar vínculo con Ángela Vivanco y presuntas gestiones para influir en nombramientos judiciales

Fiscalía: $57 millones de compañía bielorrusa habrían llegado a esposo de Ángela Vivanco

Exministra imputada: red ligada a Ángela Vivanco será formalizada por cohecho y lavado de activos

"Muñeca Bielorrusa": La querella del CDE contra Lagos, Vargas, Yáber y Migueles, pareja de la exSuprema, Ángela Vivanco 

CDE amplía querella contra Ángela Vivanco en la trama bielorrusa y promete perseguir a todos los funcionarios involucrados

Abogado Lagos reconoce coimas en "trama bielorrusa" y deja a Ángela Vivanco al borde de la formalización

