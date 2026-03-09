500 mil mujeres y disidencias coparon las calles de Santiago: “Lo que ganamos luchando, lo defendemos luchando”

Una multitudinaria marcha copó Santiago este domingo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. De acuerdo con la Coordinadora Feminista 8M, la movilización que se desarrolló desde Plaza Italia hasta el metro de Los Héroes logró reunir a 500 mil mujeres y disidencias que alzaron su voz para exigir reivindicaciones laborales y sociales y expresar críticas al futuro gobierno de ultraderecha, dejando en claro que «lo que ganamos luchando, lo defendemos luchando».

«Hoy fuimos 500 mil mujeres y disidencias que nos convocamos a marchar juntas en Santiago. Con la certeza de que nos tenemos, de que atravesaremos el nuevo ciclo político unidas y seguiremos saliendo a la calle por nuestros derechos», indicaron desde la agrupación.

"Ni un paso atrás, cien hacia adelante",

Resumen de la jornada de conmemoración de 8M en Santiago de Chile. Así fue la multitudinaria marcha feminista hoy domingo . Las criticas apuntan al nuevo gobierno de KAST y levantan la alerta para movilizaciones ante el retroceso de…

Señalaron que las cientos de miles de mujeres que salieron a las calles están conscientes de cuáles son sus verdaderas urgencias, entre las que se encuentran: «fin a la violencia, vivienda, trabajo digno, ley de aborto, educación sexual integral, cuidados».

En un comunicado publicado en sus redes sociales ratificaron su compromiso de defender los derechos y conquistas alcanzados en los últimos años ante la amenaza que supone la llegada al poder de un gobierno de ultraderecha como el del presidente electo, José Antonio Kast.

Ahora Marcha 8M en Santiago de Chile "Nosotras estamos asustadas por él nuevo gobierno "

«Estamos en la calle frente al gobierno de ultraderecha que se avecina, porque lo que ganamos luchando, lo defendemos luchando», afirmaron desde la Coordinadora.

La movilización que se llevó a cabo en Santiago y otras ciudades de Chile bajo la consigna: “Ni un paso atrás, cien hacia adelante”, tuvo como finalidad a conmemorar la histórica lucha y porfía de los feminismos, «en un periodo donde el recrudecimiento de la violencia acontece en diversos territorios a nivel mundial con la llegada del poder de la ultraderecha y su alianza global».

«Vemos con alarma como los discursos de seguridad utilizan el miedo para impulsar narrativas de odio y construir enemigos dentro del imaginario colectivo, población migrante, personas racializadas, feministas, personas trans, entre otros. Para sectores conservadores y de ultraderecha la responsabilidad recae siempre sobre los hombros del grupos históricamente desfavorecidos», indicaron desde el colectivo en una declaración.

«Frente a estos discursos de terror y políticas de muerte preservamos nuestra memoria y recordamos la primera movilización convocada un ocho de marzo por el Movimiento Pro Emancipación de la mujer Chilena (MENCH) en 1936, además de la insistencia, persistencia y tenacidad que han hecho mujeres organizadas en conjunto con otros movimientos sociales». subrayaron.

Recordaron que la organización política de las mujeres a través de la historia es lo que le ha permitido al colectivo» avanzar en materia de salud sexual y reproductiva, el divorcio, el derecho a voto, a instalar aquellos horizontes que nos mantienen aún movilizadas».

Son embargo, desde la Coordinadora Feminista 8M advirtieron que la violencia extrema hacia las mujeres no ha retrocedido y ocurre mayoritariamente dentro de los hogares y las plataformas digitales Asimismo, se refirieron al «vergonzoso proyecto de ley se fragua en el senado en estos días», que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedades terminales, discapacidades graves o que superen determinada edad.

«Proponer siquiera que criminales de lesa humanidad, femicidas y otros agresores puedan juntar sus penas es un grave ultraje a toda la historia de nuestro país, liberar a criminales como Miguel Krasnoff, Julio Pérez Silva o Hugo Bustamante son señales que destruirían lo logrado tanto en materia de verdad y justicia como en derecho de las mujeres», señalaron.

Ante escenario, manifestaron su firme convicción «de ser un movimiento histórico organizado y revolucionario: resistiremos a sus políticas de muerte con voluntad colectiva. Sabemos desafiar el orden y es lo que haremos».