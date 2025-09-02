7 pasajeros murieron: Justicia condenó a 14 años de cárcel a conductor de taxibus responsable de choque con tren en San Pedro de la Paz

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó a 14 años de presidio efectivo a Alejo Fermín Santander Faúndez, conductor del taxibus que causó una tragedia en San Pedro de la Paz al cruzar la línea férrea a pesar de la proximidad del tren, que debido a esta acción terminó impactando a la máquina dejando a 7 pasajeros fallecidos.

A la pena de cárcel se sumaron las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas, «en calidad de autor de los delitos consumados de homicidio (7), lesiones simplemente graves (8) y lesiones menos graves (4), ilícitos perpetrados en septiembre de 2023, en la comuna de San Pedro de la Paz», informaron desde el Poder Judicial en un comunicado.

«En fallo unánime (causa rol 211-2025), el tribunal –integrado por las magistradas María José Vidal Araya (presidenta), Michele Bascur Postel y Antonia Flores Rubilar (redactora)– condenó, además, a Santander Faúndez a la pena de 61 días de presidio, más una multa de 5 UTM, por el delito consumado de daños calificados», añade el reporte.

Los hechos

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, «que entre las 7:50 y las 8:00 horas del 1 de septiembre de 2023, Santander Faúndez conducía un taxibus de la línea de locomoción colectiva ‘San Pedro del Mar’ por la ruta 160, rumbo al sector de Boca Sur, en la comuna de San Pedro de la Paz, con pasajeros en su interior».

«Al llegar al cruce ferroviario regulado, ubicado en la intersección de Ruta 160 con Avenida Daniel Belmar, el imputado ingresó al cruce, pese a estar con las barreras abajo, con el semáforo especial ya activado y sin flecha verde para virar», añade la resolución judicial.

Al mismo tiempo, agrega el documento, «se aproximó al cruce un tren de la empresa EFE, quien activó la bocina para advertir que se acercaba al cruce. Obviando todas esas señales, Santander Faúndez siguió avanzando, incluso derribó la barrera del cruce ferroviario, por lo que fue impactado violentamente por el tren».

«Como consecuencia de ello, resultó destruido el taxibús y resultaron fallecidas siete personas. Además, resultaron con lesiones de carácter clínico grave ocho pasajeros y con lesiones menos graves otras cuatro personas», puntualiza el fallo.

Finalmente, el tribunal estableció que «la acción del conductor acusado también ocasionó daños en postes ferroviarios, diversas líneas eléctricas y otros elementos y equipamientos del ferrocarril, y otras partes y piezas del tren, daños avaluados preliminarmente por la empresa de ferrocarriles en un monto no inferior a los $40.000.000».

TOP de Concepción condena a 14 años de presidio a autor de homicidios y lesiones tras accidente entre taxibus y Biotrén en San Pedro de la Paz https://t.co/1xmiJI9Ly3 pic.twitter.com/SqE7WFCNme — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) September 1, 2025

