A 2 años de la tragedia

7 pasajeros murieron: Justicia condenó a 14 años de cárcel a conductor de taxibus responsable de choque con tren en San Pedro de la Paz

El imputado, al llegar al cruce ferroviario regulado en la Ruta 160 con Av. Daniel Belmar, en San Pedro de la Paz, cruzó en forma imprudente e irresponsable la línea férrea a pesar de estar las barreras abajo y el semáforo especial ya activado. Incluso el mismo tren que se aproximaba le tocó la bocina para advertirle el peligro, pero el sujeto hizo caso omiso y pasó igual, causando el mortal accidente.

7 pasajeros murieron: Justicia condenó a 14 años de cárcel a conductor de taxibus responsable de choque con tren en San Pedro de la Paz
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó a 14 años de presidio efectivo a Alejo Fermín Santander Faúndez, conductor del taxibus que causó una tragedia en San Pedro de la Paz al cruzar la línea férrea a pesar de la proximidad del tren, que debido a esta acción terminó impactando a la máquina dejando a 7 pasajeros fallecidos.

A la pena de cárcel se sumaron las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas, «en calidad de autor de los delitos consumados de homicidio (7), lesiones simplemente graves (8) y lesiones menos graves (4), ilícitos perpetrados en septiembre de 2023, en la comuna de San Pedro de la Paz», informaron desde el Poder Judicial en un comunicado.

«En fallo unánime (causa rol 211-2025), el tribunal –integrado por las magistradas María José Vidal Araya (presidenta), Michele Bascur Postel y Antonia Flores Rubilar (redactora)– condenó, además, a Santander Faúndez a la pena de 61 días de presidio, más una multa de 5 UTM, por el delito consumado de daños calificados», añade el reporte.

Los hechos

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, «que entre las 7:50 y las 8:00 horas del 1 de septiembre de 2023, Santander Faúndez conducía un taxibus de la línea de locomoción colectiva ‘San Pedro del Mar’ por la ruta 160, rumbo al sector de Boca Sur, en la comuna de San Pedro de la Paz, con pasajeros en su interior».

«Al llegar al cruce ferroviario regulado, ubicado en la intersección de Ruta 160 con Avenida Daniel Belmar, el imputado ingresó al cruce, pese a estar con las barreras abajo, con el semáforo especial ya activado y sin flecha verde para virar», añade la resolución judicial.

Al mismo tiempo, agrega el documento, «se aproximó al cruce un tren de la empresa EFE, quien activó la bocina para advertir que se acercaba al cruce. Obviando todas esas señales, Santander Faúndez siguió avanzando, incluso derribó la barrera del cruce ferroviario, por lo que fue impactado violentamente por el tren».

«Como consecuencia de ello, resultó destruido el taxibús y resultaron fallecidas siete personas. Además, resultaron con lesiones de carácter clínico grave ocho pasajeros y con lesiones menos graves otras cuatro personas», puntualiza el fallo.

Finalmente, el tribunal estableció que «la acción del conductor acusado también ocasionó daños en postes ferroviarios, diversas líneas eléctricas y otros elementos y equipamientos del ferrocarril, y otras partes y piezas del tren, daños avaluados preliminarmente por la empresa de ferrocarriles en un monto no inferior a los $40.000.000».

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Seis años de cárcel para exagentes de la DINA que secuestraron y torturaron a tecnóloga médica en 1974

Hace 2 meses
El Ciudadano

Presidio perpetuo calificado para líder del Tren de Aragua en Chile: Otros 11 integrantes también fueron condenados

Hace 2 meses
El Ciudadano

10 años de cárcel para 2 efectivos (r) del Ejército por desaparición de dirigente poblacional Jorge Carrión Castro en 1973

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Abusó de cuatro funcionarias y cumplirá su condena en libertad: exalcalde de Cunco recibe pena de 3 años

Hace 2 meses
El Ciudadano

Operación Colombo: Ministra Cifuentes condena a Krassnoff y otros 3 exagentes de la DINA por desaparición de Violeta López Díaz en 1974

Hace 2 meses
El Ciudadano

Corte confirma condena a excarabineros por homicidio de agricultor en Chiloé

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Tras liberación de sicario: Corte Suprema ordena elaborar protocolo para un sistema único de ingreso a la cárcel 

Hace 2 meses
El Ciudadano

Condenan en Iquique a  12 integrantes del  Tren de Aragua: Tráfico de migrantes, trata de personas y explotación sexual

Hace 3 meses
El Ciudadano

INDH de Atacama logra condena contra carabinero acusado de agredir a detenido e imputarle falsamente posesión de droga

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano