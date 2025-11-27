80 años del Nobel: GAM celebra a Gabriela Mistral con programación especial en diciembre

Hace 80 años, una mujer ganó el primer Premio Nobel de Literatura para Latinoamérica. Fue en diciembre de 1945 y la merecedora de tal hazaña fue la chilena Gabriela Mistral. Un reconocimiento que destacó su poesía lírica inspirada en poderosas emociones y que la convirtió en un símbolo del idealismo para las voces de la región a nivel mundial.

Ahora, en 2025, e Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, celebra a la poeta y este hito con una programación especial, que incluye música, teatro, literatura y mucho más.

«El pensamiento mistraliano es en sí una propuesta cultural, porque busca cambiar la forma en que nos relacionamos con la infancia, la tierra, la memoria, la educación, lo femenino. Su pensamiento cultural es profundamente inclusivo y entiende el arte como herramienta de enseñanza y emancipación social», comentó la directora ejecutiva de GAM, Alejandra Martí Olbrich.

«Su nombre no es un gesto decorativo para nosotros, sino más bien una declaración de principios. Invitamos al público a visitar nuestra programación especial este fin de año para honrar a esta gran mujer que nos inspira siempre», agregó la directora del Centro Cultural.

Actividades

En teatro, la compañía La Llave Maestra, abrirá su proceso creativo para encantar al público con un extracto de lo que será el estreno de esta producción GAM en 2026. Se trata de “INFINITA, paisajes de Gabriela” (5 al 7 Dic), pieza que presentará a Mistral iniciando un viaje onírico por sus recuerdos, sus obras y su vida.

«Nuestro teatro se caracteriza por no tener texto, entonces el desafío era cómo llevar sus textos poéticos a imágenes donde no fuera necesaria la palabra y que el público se metiera en este universo poético y pudiera sentir el amor, el dolor, la ausencia, la maternidad, la ternura, etc. a través de la imagen y el movimiento», adelantan sus directores Edurne Rankin y Álvaro Morales.

La historia comienza en los últimos días de vida de Mistral, donde es llevada por un personaje de una de sus obras a un mundo mágico, espiritual y emocional de su propia memoria. Un espectáculo familiar que va recreando las sensaciones de sus poemas mezclados con su vida, en un montaje que no distingue la realidad de la ficción.

“INFINITA, paisajes de Gabriela”

En cine, se proyectará “Locas mujeres” (7 Dic), documental que explora el mundo interior de la poeta chilena y su relación amorosa con la norteamericana Doris Dana (foto de portada).

Estrenado en cines nacionales en 2011, el largometraje de María Elena Wood, se basa en las grabaciones que registró Doris con Gabriela y los amigos que la visitaron en la época previa a su muerte.

«Locas mujeres es una historia de amor. La película se centra en la relación con Doris Dana, explorada a través de grabaciones y archivos personales. Esta mirada aporta una dimensión profundamente humana, moderna y auténtica de Gabriela Mistral», señaló Wood en un comunicado.

En tanto, en música, “Saudades de Gabriela” (11 Dic), será un concierto que repasará el repertorio íntegro del disco del mismo nombre grabado en Portugal en 2021 y compuesto por el chileno Jorge Prado. La obra de Mistral en clave de fado portugués, llena de melancolía y añoranza, será interpretada por la agrupación Fado al sur del Mundo.

Recordemos que Mistral vivió en Lisboa en los años 30, periodo en el que ella logra recuperar la inspiración para escribir. El disco, interpretado en vivo, unirá justamente el sentimiento que transmite la obra de Mistral con el fundamento que proclama el fado. Se musicalizarán los poemas Montañas mías, Piececitos, Desolación, los Sonetos de la Muerte, País de la ausencia, Cosas, Riqueza, Todas íbamos a ser reinas, Ausencia y Dos ángeles.

“Saudades de Gabriela”

La literatura no podía estar ausente de esta celebración. Habrá una Lectura maratónica del Poema de Chile (13 Dic). Bajo el nombre “Ahora tú me guías”, la actividad se desarrollará de manera ininterrumpida por cinco horas, con la participación abierta a toda la comunidad en la plaza central de GAM. Esta es una de las obras más emblemáticas de la autora, donde se entrelazan la naturaleza, la historia y las culturas del país.

En artes visuales, la figura, el legado de la poeta y la vigencia de su pensamiento llegará con “La ronda infinita” (11 Dic al 28 Feb). La exposición organizada por el Ministerio de las Culturas y GAM, presentará obras de 28 artistas mujeres de distintas generaciones.

En total, serán más de 50 obras que incluyen instalación, dibujos, videos, escultura, xilografía, artesanía, textil, cerámica, óleos, fotografía, tapiz, serigrafía, entre otras, creadas entre 1960 y 2025.

Curada por Josefina de la Maza, la muestra propone un diálogo contemporáneo con los temas que atraviesan la obra mistraliana: la relación profunda con la naturaleza, los cuidados, la pedagogía, los oficios y la experiencia femenina.

Otras actividades incluyen el lanzamiento del libro “Cuentos Clásicos de Mistral” (3 Dic), el Seminario “Mistral y su legado” (4 Dic), el taller para primera infancia “Para verte crecer” (5 Dic), el taller “Bosque Santiago” (12 y 13 Dic) y la expo “Audioteca de Gabriela Mistral” (13 al 28 Dic).

Toda la programación, precios y horarios están en gam.cl

El Ciudadano