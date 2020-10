A casi un año del crimen de Romario Veloz en La Serena, su madre exigió justicia frente a La Moneda

Al cumplirse casi un año del crimen del joven Romario Veloz en La Serena por parte de militares, su madre, Mery Cortés, el diputado por la región de Coquimbo, Daniel Núñez (PC), y representantes de diversas organizaciones de mujeres, migrantes, culturales y de defensa de los derechos humanos, exigieron justicia frente al Palacio de La Moneda.

Los manifestantes marcharon desde la Plaza de Armas de Santiago hasta el frontis de la casa de gobierno, para reclamar al Presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad política en la muerte del joven ocurrida el 20 de octubre de 2019 en las afueras del mall de La Serena.

En ese sentido, el diputado Núñez expresó que Piñera “es cómplice de la impunidad” que reina en este caso: “He acompañado a la madre de Romario Veloz, a Mery Cortés, que ha venido al Palacio de La Moneda a exigirle al Presidente República Sebastián Piñera que responda por qué se asesinó a su hijo por disparos de militares y a denunciar como él, hoy día, se ha convertido en cómplice de este crimen al encubrir a los autores”, señaló el legislador.

“Piñera no sólo es responsable político por haber dado la orden de sacar a los militares a las calles armados, sino que además y, más encima, agravando aún más su accionar criminal, ha avalado y es cómplice de la impunidad que reina en este caso, puesto que no le exigió al Ejército un sumario que aclare lo sucedido y se sigue manteniendo este pacto de silencio que hemos denunciado y que he denunciado tantas veces y que genera una situación de impunidad puesto que no se ha logrado identificar a los militares que dispararon y dieron muerte a Romario”, agregó Núñez.