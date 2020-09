A los 85 años falleció Ester María Edén Wellington, una de las últimas kawésqar

Justo cuando este sábado se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, falleció a los 85 años, una de las últimas descendientes kawésqar, Ester María Edén Wellington.

Desde el pasado 29 de agosto se encontraba en el Servicio de Urgencia del Hospital Clínico de Magallanes, debido a una descompensación respiratoria, que terminó costándole la vida alrededor de las 19:30 horas de ayer, informó La Prensa Austral.

En la Isla Wellington, al sur del golfo de Penas se encuentra Puerto Edén, cuyos vestigios han revelado la ocupación del pueblo canoero y nómade kawésqar desde hace 6.000 años. Allí nació Ester el 12 de septiembre de 1934, si bien nunca asistió a un establecimiento educacional, su riqueza cultural es invaluable, debido a que en su juventud se dedicó a mariscar, a la agricultura, y a la realización de artesanía, como cestas en junquillo, las cuales vendía para mantener a su familia. Además, en sus actividades, siempre cultivó su lengua nativa.

Se casó y tuvo 14 hijos, de los cuales hoy sólo vive María Felicia González Edén, quien mantiene intacta las tradiciones kawésqar que le transmitió su madre.

“Mi madre era criada a la antigua y me puso los puntos sobre las íes y me dijo que, si me había gustado ser madre, tenía que trabajar. Ella era de las que hacen entender a sus hijos a escobazos, pero con cariño”, reconoció, hace algunos años, en entrevista con La Prensa Austral.

Tras residir en el antiguo Servicio de Geriatría, proveniente de Puerto Natales, Ester María Edén Wellington se mantuvo viviendo en el Eleam, participando en actividades, donde compartía su cultura con el resto de los residentes.

La comunidad kawésqar de Puerto Edén fue reconocida en el 2009 como Tesoro Humano Vivo, instancia oficial de reconocimiento que el Estado chileno otorga a comunidades, grupos y personas que son distinguidos y destacados por sus pares, por los significativos aportes que han realizado a la salvaguardia y al cultivo de elementos, de acuerdo a lo establecido en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, suscrita por Chile en el año 2008.

