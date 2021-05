A los 92 años fallece Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias y creador del concepto de la autopoiesis

El destacado escritor, biólogo, docente de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias (1994) Humberto Maturana falleció este jueves, a los 92 años. Maturana fue uno de los intelectuales más destacados del país, y destacó por su desarrollo académico multidisciplinario, especialmente en la filosofía.

Maturana es mundialmente conocido producto de su concepto de autopoiesis que desarrolló junto a su colega y colaborador Francisco Varela en el libro “De máquinas y seres vivos” de 1972, donde propone a la organización de los sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción de los componentes que las constituyen y cuya denominación nació de la inspiración griega, de αὐτo (auto), que significa ‘sí mismo’, y ποίησις (poiesis), que se refiere a la ‘creación o producción’.

También, sentó las bases de lo que se conoce como la “biología del conocer”, disciplina que se hace cargo de explicar el operar de los seres vivos en tanto sistemas cerrados y determinados en su estructura.

En total, en su vida publicó decenas de artículos científicos y alrededor de 20 libros.

Aparte de, “De máquinas y seres vivos”, Humberto Maturana escribió otras importantes obras como: “El árbol del conocimiento: Las bases biológicas del entendimiento humano”, “Emociones y lenguaje en educación y política”, “El sentido de lo humano”, “Amor y juego: fundamentos olvidados de lo humano desde el patriarcado a la democracia” y “Desde la biología a la psicología”, entre otras.

En 1994, Maturana recibió el Premio Nacional de Ciencias y su influencia fue tal que participó en el “Nobel Prize Dialogue” del 2019, ocasión en la que fue recibido con una ovación de pie de parte de todo el anfiteatro del ex Congreso Nacional.

Durante el estallido social, Humberto Maturana señaló que era necesario abrir el diálogo para sanar al país: “En la colaboración nos escuchamos, reflexionamos, pensamos y repensamos qué es lo que queremos hacer en un proyecto común. Lo central es que seamos capaces de conversar y reflexionar sin atraparnos en la teoría, enfocándonos en cómo queremos convivir, y queremos convivir en una sociedad que no genere inequidad.”

En días recientes, el destacado biólogo, filósofo​ y escritor había estado promocionando su último libro, “La revolución reflexiva”, junto a Ximena Dávila.

En abril recién pasado, Maturana dio si última entrevista a La Tercera donde claramente dijo: “Es absolutamente legítimo decir hasta aquí vivo. Yo, Humberto Maturana, quiero escoger el momento en que voy a morir, no quiero ser una carga, no quiero generar daño y no quiero contribuir al crecimiento de la población, porque es dañino para todos. El modo de vida del ser humano ha sido absolutamente destructivo”.

Su partida fue lamentada por la ciudadanía en redes sociales, quienes destacaron los aportes de Maturana más allá de la ciencia.

El rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, sostuvo que “con dolor me entero de la partida de un gran amigo y ser humano. Su dimensión intelectual fue siempre motivo de orgullo para la U. de Chile y para el país. Fue inspirador al abrir alternativas para percibir y acercarse a la biología. Mis condolencias a su familia y seres queridos”.

“Desarrollaba en sus estudiantes, como pocos, una actitud crítica y novedosa. Sus teorías captaron la atención del mundo entero y fueron aplicadas a diversas disciplinas más allá de la biología. Cuando me piden señalar qué diferencia la Universidad de la educación escolar, cito siempre lo que para mi significó escuchar al profesor Maturana: preguntarse qué es la vida“, agregó.

La Universidad decretará un duelo de 3 días a partir de este jueves.

Por ahora, no hay detalles sobre cuándo se realizarán sus funerales.