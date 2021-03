A pesar de reclamos de la UDI y Gendarmería: Justicia rechazó sanciones contra el “Comandante Ramiro” tras mediática entrevista

El Séptimo Juzgado de Garantía rechazó aplicar sanciones a Mauricio Hernández Norambuena (“Comandante Ramiro”) argumentando que se le facilitó el teléfono para usarlo durante horario de visitas, lo que no habría sido incumplido por parte de Hernández. Esto luego de que el ex frentista concediera una entrevista al canal La Red. La misma, según el tribunal, se realizó durante el horario de visitas de Hernández, por lo que en la práctica, no hubo incumplimiento del reglamento.

Según consigna Radio Bío Bío, citando el fallo, señala que “el condenado utilizó el celular en el horario de visitas como estaba establecido por Gendarmería de Chile, no pudiéndose estimar dicha conducta como no obedecer las órdenes establecidas, ni siquiera en forma pasiva, aun cuando hubiera tomado contacto con un canal de televisión, puesto que dicha conducta no fue prohibida”.

Tras la aparición de Hernández Norambuena en el programa “Mentiras Verdaderas“, la directiva de la UDI repudió la entrevista pidió que se investigara el cómo esta se llevó a cabo y exigió sanciones contra Hernández, señalando que ésta debería ser ilegal y no debió haberse realizado.

Fue en este contexto que la dirección de Gendarmería pidió sanciones en contra de Hernández y llevó el tema a la justicia. Así, en un comunicado Gendarmería señalaba: “La realización de la entrevista mediante este medio significa un grave incumplimiento a la normativa penitenciaria, y una mala utilización de los dispositivos que han sido dispuestos para fines absolutamente ajenos a la realización de entrevistas a medias de comunicación”.

De este modo, la justicia rechazó aplicar sanciones que ya se le estaban aplicando, señalando en la resolución: “Por lo anterior se deja sin efecto la sanción de limitación de las visitas a cinco minutos por treinta días al sentenciado Mauricio Hernández Norambuena”.