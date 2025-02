A propósito de George Harris: Estos son los otros 5 humoristas que no se la pudieron contra el monstruo de Viña del Mar

La inauguración de la 64ª edición del Festival de Viña comenzó con un rotundo fracaso en la categoría de humor. El venezolano George Harris no pudo terminar su rutina y sucumbió ante la presión del «monstruo» en la primera noche del espectáculo.

No obstante, aigual que él, distintos humoristas se han unido al infame grupo de artistas que no lograron desarrollar su performance de forma exitosa. Aquí repasamos cinco de los casos más recordados:

5. Profesor Salomón y “Tutu-Tutu”

El dúo humorístico, compuesto por Pablo Zamora y Kurt Carrera, se presentó en el Festival de Viña en 2008. Para entonces, la pareja que parodiaba al programa infantil “El Mundo del Profesor Rossa”, no logró su cometido de hacer reír al público por distintos motivos.

El show duró aproximadamente media hora y dejó poco para el recuerdo. “Lo que pasa es que nosotros teníamos que habernos bajado en ese año, porque nos cambiaron de día sin avisarnos”, explicó Carrera al tiempo después.

En esa misma línea, el humorista afirmó haberse visto afectado por presentarse el mismo día que Marco Antonio Solís, provocando que hubiera un público distinto al esperado: “En ese momento fuimos a reclamar arriba. Estábamos con una banda anglo que era nuestra onda”, finalizó.

Por otra parte, durante el ensayo general, se les recortó el 40% de su guión, lo que limitó su capacidad para ofrecer una actuación completa y satisfactoria. Además, al momento de su presentación, su material humorístico ya había sido ampliamente difundido en televisión, lo que redujo su impacto en un público que ya conocía sus rutinas

4. Jani Dueñas

Durante 2019, la reconocida comediante y ex voz de «31 minutos», vivió una de las experiencias más desafiantes de su carrera. Su rutina de stand-up no logró concretar con el público de la Quinta Vegara, lo que resultó en una serie de pifias que terminaron obligándola a finalizar su presentación antes de lo previsto. “Viña me rompió para siempre”, recalcó en su momento.

Poco más de 35 minutos alcanzó a estar frente al monstruo antes de que pausara su presentación en el certamen: «El estrés postraumático que me había generado ese episodio en mi vida, es súper fuerte. Yo jamás pensé que iba a durar tanto”, declaró al tiempo después.

Para su infortunio, Dueñas sufrió secuelas luego de su paso por el festival. Cuatro años después, afirmó que su mala recepción le provocó un trauma: “No creo que tenga tanta gracia andar haciéndose la chistosa todo el tiempo con estas cosas que uno ha vivido y que son importantes. A mi lo que me pasó igual fue fuerte (…) Un momento de quiebre super potente”, comentó para el programa de Youtube Entre broma y broma.

3. Rudy Rey

Rudy Rey se hizo conocido por sus imitaciones musicales y energía tanto dentro como fuera del escenario. Ganó reconocimiento luego de obtener el primer lugar en el destacado programa “Coliseo Romano” en 2012, lo que impulsó su carrera a nivel nacional.

Desafortunadamente, en 2014 el artista se hizo presente en el certamen, pero no logró conectar con el público de la forma esperada. El escenario era complejo y su rutina, la cual consistía en interpretar canciones con la letra alterada humorísticamente, no fueron suficientes para sobrellevar el desafío de hacer reír a quienes venían de corear a Ana Gabriel.

A pesar de haber interpretado a personajes latinos dentro de su setlist, no fue suficiente: “Pasó lo que pasó no más. Hice casi completo el show que preparamos y eso por lo menos me deja tranquilo”, relató en ese entonces el humorista.

2. Javiera Contador

En la última edición del Festival de Viña, la destacada actriz y comediante, Javiera Contador, vivió una de las noches más complicadas en la Quinta Vergara. Su rutina no logró conectar con el público en ningún momento de la noche. Su actuación, que contó con la participación de personajes del exitoso programa “Casado con hijos”, no fue suficiente para evitar la estrepitosa actuación.

En concreto, Contador se vio perjudicada al presentarse después de Andrea Bocelli, quien luego de abandonar el escenario con todos los galardones entregados, le dejó la difícil tarea a la humorista de revertir la pifia del público, el cual exigía gaviota de platino para el artista italiano. “Yo no voy a ir nunca más al Festival de Viña. No, jamás, nunca más. No nací en esta vida para pasarlo mal, declaró posteriormente.

1. Ricardo Meruane

Humorista de amplia trayectoria, enfrentó el desafío de hacer reír al “monstruo” de Viña no una, sino dos veces: en 2011 y 2016, ambas instancias marcadas por la desaprobación de este.

En 2011, durante la quinta noche del festival, Meruane subió al escenario de la Quinta Vergara tras la actuación del músico británico Sting, cuyo desempeño dejó una vara alta. Sin embargo, la salida del artista sin realizar un bis generó descontento entre los asistentes, quienes manifestaron su molestia con abucheos.

Desde el comienzo, su actuación, lejos de conectar con la gente, no logró apaciguar las pifias que ya habían comenzado a circundar por toda la explanada del centro de eventos. Su rutina se extendió por aproximadamente 20 minutos, y estuvo marcada por chistes que no resonaron con la audiencia.

Finalmente, el humorista abandonó el escenario sin premios ni galardones.

5 años después, Meruane regresó al festival con la misión de revertir su anterior experiencia. En este oportunidad, se presentó en la última noche, compartiendo con artistas como Wisin, Javiera Mena y Don Omar.

Aunque en un principio comenzó bien, su rutina comenzó a decaer lentamente, hasta diluirse entre los gritos de rechazo producidos por el público.

A pesar de haber vaciado su repertorio con chistes como el del nóctulo, chiste en el que mencionó convivir con un pequeño murciélago que habita en el desván de su casa y en donde, debido a que ambos son nocturnos, nunca se encuentran, no fue capaz de dar vuelta el resultado. Nuevamente, el humorista se fue con la luz “apagada” del festival, esta vez, en su edición 2016.

