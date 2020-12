A Pulso, la opción independiente de Aysén que avanza hacia la Convención Constitucional

Un total de 253 patrocinios lleva reunida la lista “A Pulso, por el buen vivir”, en la que confluye un grupo de integrantes del Movimiento Ambiental, Social y Cultural de la región de Aysén.

A sólo una semana de iniciado el proceso, y restando sólo 14 días para que concluya el plazo de declaración de candidaturas, el número de firmantes supera la mitad de los 500 necesarios para inscribir la lista y participar así como independientes en la elección de Convención Constitucional que se desarrollará el 11 de abril, junto con las de gobernador/a regional, concejale/as y alcaldes/as.

Tres de las y los candidatos emergieron de una encuesta que respondió un universo de 400 personas (de nueve de las diez comunas de la región), donde la mención mayoritaria en mujeres fue la dirigenta coyhaiquina Deisy Avendaño, y en hombres el periodista y activista socioambiental Patricio Segura, además del cultor de Puerto Ibáñez Jorge Contreras.

En tanto la Asamblea de Puerto Cisnes nominó a la escritora Luisa Ludwig de Puyuhuapi y la de la provincia Capitán Prat al ingeniero patagón Mauricio Aguilera.

Los principios de los voceros y voceras, cada uno/a con sus propios énfasis, se sustentan en la elaboración de una nueva Constitución que apunte a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado, profundización de la democracia, derechos sociales como la salud y la educación garantizados, previsión social solidaria, y protección y acceso general a los bienes comunes.

Desde la lista “A Pulso” se invitó quienes quieran respaldar opciones plenamente independientes a patrocinar a cualquiera de los candidatos y candidatas en el sitio oficial del Servel en http://patrocinantes.servel.cl, donde sólo con clave única y en menos de dos minutos se puede concretar el apoyo.

Trabas para reunir firmas

A nivel nacional se han levantado voces para alertar que el plazo de poco más de tres semanas que se estableció para reunir firmas electrónicamente, luego de la reforma constitucional aprobada a fines de noviembre, atenta contra la posibilidad de los y las independientes de materializar sus candidaturas.

Esto, porque tanto los militantes como los y las independientes que postulan dentro de pacto de partidos no necesitan patrocinios. Por ello, se ha solicitado la posibilidad de extender el plazo al 31 de enero de 2021.

A esto se agrega que quienes requieren patrocinar en forma presencial (porque no tienen clave única o no cuentan con habilidades digitales) pueden hacerlo firmando tanto en las notarías como en las oficinas del Registro Civil donde las primeras no existan. Sin embargo, en varias localidades no están funcionando dichos servicios con normalidad.

Un ejemplo es Puyuhuapi, donde el oficial civil “me dijo que sólo inscribiría patrocinantes los días lunes, miércoles y viernes de 13 a 14 horas. Pero cuando fui un día con dos señoras a las 13:30 horas ya se había retirado” señaló al respecto Luisa Ludwig.

Esta situación, señalaron desde la lista A Pulso, complejiza la posibilidad de tener opciones independientes a la Convención Constitucional, que fue una de las señales del Plebiscito del 25 de octubre pasado.

En este sentido, recordaron que según la ley la recolección la suscripción de patrocinios es un trámite totalmente gratuito y no tiene mayor implicancia que respaldar la inscripción de las candidaturas independientes, no pudiendo el oficial civil ni el notario, como ministros de fe, negarse u opinar sobre la viabilidad del proceso.

Tampoco, en forma alguna, origina la inscripción en un partido político, y se puede patrocinar un solo candidato o candidata por elección: uno como constituyente, uno como concejal/a, uno como alcalde/sa y uno como gobernador/a.