A un año de la muerte de Cristian Valdebenito en Plaza Dignidad, su familia lo recuerda: “No aceptaremos que sea solo una fotocopia pegada en una pared”

Aquí el estremecedor relato de la familia de Cristian Valdebenito, (48) trabajador de la construcción, padre de dos hijos, y parte de la denominada “primera línea”, cuya vida fue cegada el 06 de marzo de 2020 en Plaza Dignidad, tras recibir el impacto de una lacrimógena que efectivos de Carabineros disparó directamente a su cabeza. Los culpables del crimen aún se mantienen en la impunidad.

Cristian Valdebenito no era un héroe de películas, más bien fue un hombre común que se animó a luchar contra un Gobierno que declaró la guerra a su propio país, hecho que lo convierte en algo más que un héroe. Para su familia y la primera línea que tuvo el honor de conocerlo, su rostro marcado a fuego, quedó grabado entre el humo de barricadas y el improvisado traje de bolsa de basura con que protegía su cuerpo de los químicos; unos lentes antibalas y una máscara antigases color rosa, permite distinguirlo en medio de una tenaz primera línea, que resiste al embate de las Fuerzas Especiales de Carabineros.

Este obrero y carpintero, no ha faltado ni un solo día, a la rebautizada Plaza de la Dignidad desde la rebelión de octubre.

Es la tarde del 6 de marzo, el grupo ILLAPU realizó un concierto junto a Nano Stern desde el balcón de Radio Plaza Dignidad, al evento asistieron miles de personas. Sería esta la primera gran manifestación del año y el “conejo” como le decían cariñosamente sus amigos, quería estar en primera fila, ese día había quedado en juntarse con su primo, lo cual finalmente ocurrió.

La policía militarizada irrumpe en las calles Ramon Corvalán con Carabineros de Chile, desatando una violenta represión; se producen encerronas y tres personas son mutiladas en sus ojos, mientras que 17 caen gravemente heridas. Los efectivos abren fuego de forma indiscriminada y a mansalva, a la multitud enardecida, que se defiende con palos y piedras. Un disparo de arma lacrimógena impacta en la cabeza de Cristián, sufre 2 paros cardiacos y muere al instante.

Rescatistas acuden a su auxilio, pero los efectivos vuelven arremeter contra los equipos médicos. Finalmente Cristián es trasladado por los propios manifestantes a una ambulancia del SAMU hacia la Posta Central.

El 16 de marzo, CODEPU, organismo de DDHH , interpuso una querella por Homicidio Calificado, contra el Intendente de Santiago; Felipe Guevara, el Director General de Carabineros, Mario Rozas, las Fuerzas Especiales de Carabineros y todos quienes resulten criminalmente responsables.

En el libelo se sostuvo que: “Cristian Valdebenito, recibió el disparo de una bomba lacrimógena y Carabineros no prestó la atención requerida, pese a ser advertidos de la situación y por el contrario, todo parece indicar que obstaculizaron la acción de los rescatistas de salud presentes en el lugar.”

A la fecha no existe certeza de la cantidad de balas y lacrimógenas que Carabineros lanzó ese día, pero un informe del medio Interferencia reveló que Carabineros disparó 193 mil cartuchos de Lacrimógenas y lanzó 45 mil granadas del químico CS, desde octubre 2019 a marzo de 2020. Este armamento fue lanzado a la población civil: 238 mil veces durante este periodo.

Al momento de ocurrido el hecho, los medios nacionales informaron que Cristian Valdebenito, se encontraba “gravemente herido” en la Posta Central. Versión que según cuentan los familiares, se habría repetido en la Posta Central, su hijo Cristian (quien lleva el mismo nombre de su padre) lo recuerda así:

“ A mi me llamo Evelyn, la pareja de mi papá, y me dijo que la PDI había ido a la casa. Ahí tomé mi vehículo y me fui rápido hasta el Hospital…en el camino yo iba mal, lloraba, pero al mismo tiempo pensaba: `Él debe estar bien, si ya ha pasado por tantas cosas en su vida´.”

Cuando llega al Hospital, se percata de que el médico que lo recibe está muy nervioso y le dice que su padre está conectado luchando por su vida. Esperanzados comienzan a llegar los familiares, hasta que al día siguiente, Ximena su hermana, (que se encontraba fuera de la ciudad) regresa y exige saber el estado real de Cristian.

“En el pasillo me encontré con el médico del turno de la mañana, y le digo: ´yo quiero saber la verdad, cuales son las condiciones en que se encuentra Cristian Valdebenito` y el médico me dice: ´Mira yo te voy a decir la verdad porque no tengo nada que ocultar, él nunca llegó con vida aquí, el sufrió 2 paros cardiacos y murió de inmediato cuando le llegó la lacrimógena`” Le informó el doctor.

Sin embargo, Ximena plantea dudas respecto del procedimiento del Hospital:

“Yo creo que no quisieron indagar en la muerte de Cristian, por la misma razón de que el director del hospital perteneció a Carabineros de Chile.”

Cabe recordar, que al tercer día del estallido social, el citado doctor Luis Carrasco Ruiz – actual director de la Posta Central y ex funcionario de la Dirección Previsional de Carabineros– fue denunciado por cerrar la urgencia para heridos de las protestas y acusado de negar el acceso a funcionarios del INDH obstaculizando su trabajo. En septiembre del año pasado, funcionarios del Hospital emitieron una denuncia pública donde manifestaron que trabajar bajo las órdenes de Luis Carrasco era como “ estar en un regimiento”.

Al día siguiente del homicidio, el Intendente Felipe Guevara justificó el accionar de Carabineros diciendo:

“Las 4 mil personas que estaban en Plaza Italia lo hacían manifestándose en forma pacífica, pero lamentablemente se interrumpieron los flujos viales y por lo tanto los derechos de otros a circular por esa arteria tan importante de la ciudad”. También expuso que: “los 250 manifestantes que estaban en Ramón Corbalán claramente” lo hicieron con la intención de dañar a las policías, y de atacar a Carabineros, ya que estos portaban escudos, bombas molotov, y estaban encapuchados”.

Cuando Cristian tenía diecisiete años fue perseguido por la policía de Pinochet, “hueviaba mucho el cabro chico” le dijeron un día a sus familiares, aludiendo a que el niño no dejaba de protestar y arengar a sus vecinos de la Villa O’higgins: “él mismo me decía “Guera” vamos, vamos, yo le decía que me daba miedo, pero él igual me incitaba a salir a luchar..” recuerda Ximena, con una indescriptible admiración en sus ojos.

“Eran los 80, plena dictadura, nosotros éramos unos niños y participabamos en una iglesia que se llamaba Cruz de mayo; un día lo quisieron secuestrar y a pocos metros el padre Lorenzo lo rescató escondiéndolo en su iglesia durante una semana, los pacos lo vigilaban para sacarlo todos los días..” rememora.

“Mi papá siempre fue un hombre valiente, que daba cara, para que su pueblo se pudiera manifestar tranquilo. Él no era un delincuente, era un trabajador que terminaba su jornada y se iba a luchar a la primera línea” relata su hijo Cristian.

Cuando era un niño, Cristian se hizo cargo de sus 5 hermanos, sabía muy bien lo que era pasar necesidades y hambre. No soportaba la injusticia y a pesar de que nunca participó de un partido político, era el incondicional en todas las manifestaciones donde aportó con su experiencia y sabiduría popular.

“A él ya le habían llegado perdigones en su cuerpo; piernas, manos y hasta en la frente, también le había llegado una lacrimógena en el pecho, pero como él tenía su mochila de frente no se quemó tanto, pero a pesar de eso mi papito seguía yendo para que todo esto cambie, por eso luchó toda su vida, para acabar con la dictadura” relata Cristian.

Cristian Valdebenito herido en las jornadas de octubre

Para su hijo Cristian y su hermana Fernanda, su padre es un mártir de la resistencia:

“Fernandita va siempre a Plaza Dignidad con la bandera de su papá… ella acompaña a su mamá que está pasando momentos difíciles a raíz de todo esto, pero siempre están presentes en la lucha”. me cuenta Ximena.

Sin embargo no ha sido fácil:

“Ellos ( los carabineros) saben perfectamente quién es Cristian Valdebenito y siempre que nos ven con nuestras banderas gritan; ¡y quién es ese..! ¡Ah pero por hueón le pasó! ¡andaba puro hueviando! La institución sabe lo que hicieron y hace daño a la familia…” denuncia Ximena.

En el living de su casa hay una gigantografìa con el rostro de Cristian, está sonriendo como en casi todas sus fotos. Sin duda, era un hombre que tenía un gran sentido del humor, lo que lo hacía muy querido por su familia.

“Cristian era una persona muy fundamental, en la familia era quien unía, yo digo que es alguien que llegó a nuestras vidas, para buscar que todos estuviéramos bien, él sufría muchísimo por las injusticias, y siempre trataba de ayudar a quienes menos tenìan, a pesar de que él no era un hombre con plata…”.

La mirada de Ximena queda suspendida en el aire, se le humedecen los ojos…hacemos una pausa, los recuerdos son a veces lo que más duele.

Desde que Cristian fue asesinado, que su familia no ha cesado en su lucha por la justicia, y han estado presentes en todas las manifestaciones en Plaza Dignidad. El día 20 de febrero fueron detenidos ahí mismo, 8 integrantes de la familia.

Deyanira, sobrina de Cristian, describe la situación:

Video de la detención familiar:

“nosotros llegamos siempre en un camión, con nuestras cosas para visibilizar el caso de mi tío, en esta ocasión apenas se estacionaron , llegaron zorrillos guanacos y los detuvieron a todos, no los dejaron ni bajar ” denuncia.

“Cuando llegamos a la comisaría se nos acercó un periodista, con intenciones de sacar la noticia , pero no pudo grabar, porque la línea editorial no se lo permitió , entonces lo más injusto de todo esto, es que dependemos de la buena o mala voluntad, de un productor o editor de televisión,en lugar de mostrar cómo las familias chilenas estamos siendo perseguidas y acosadas por este Gobierno” dice Deyanira

“El viernes pasado detuvieron a Marcos , hermano de Cristian que estaba parado en una esquina flameando la bandera con su rostro, y literalmente se le tiraron encima, no lo soltaron y pasó a control de detención. En la comisaría el Carabinero que lo detuvo, dijo que mi papá estaba lanzando piedras y que estaba obstaculizando el tránsito, aunque en los videos claramente se ve que él no estaba haciendo eso.” nos cuenta.

Dejanira relata que todas las detenciones se realizaron sin ninguna justificación y con una absoluta violencia de parte de los uniformados:

“En otra oportunidad detuvieron a mi tía, y ellos se burlaban de nosotros, o llegaban en los carros y se reían de lo que hacían…¿Qué persona en su sano juicio se ríe de matar gente? De verdad pienso que ellos salen a patrullar a las calles y dicen: “ tengo un arma y hago lo que quiero porque el Estado me ampara” denuncia Deyanira

complementa sus dichos : “nosotros sabemos como son, lo estamos viviendo como familia, pero verlo de forma palpable es muy fuerte, ver que no tienen criterio y finalmente lo que ellos hacen lo disfrutan.” sentencia.

La familia asegura estar siendo víctima de hostigamientos y persecución masiva a sus integrantes. Así es como recuerda Deyanira, la última vez que en una de estas detenciones separaron a menores de edad de los adultos de la familia:

“Se supone que Carabineros son personas preparadas para actuar en situaciones difíciles, sin embargo, no saben lidiar con nada..una paca ( carabinera) les decía a los menores de edad; ´y por ustedes cabros de mierda, no estoy de vacaciones, ahora yo debería estar con mis hijos ́ Osea..cosas que tu te preguntas ¿ Qué les pasa a estas personas?..o de repente le decía a los niños ; ́ bueno ahora se van a tener que ir detenidos para otro lugar,´ solo para meterles miedo” . nos cuenta Deyanira.

Por esta causa existen dos querellas en curso ; la de la Familia y otra de CODEPU.

Quien se encuentra a cargo del caso es la fiscal Ximena Shong.

El mismo día que Cristián Valdebenito Valdebenito murió por el impacto de una bomba lacrimógena, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, envió a realizar una serie de diligencias al general director de Carabineros, Mario Rozas, y al jefe de Tanatología del Servicio Médico Legal, doctor Germán Tapia.

Además envió otro oficio solicitando el respaldo de las cámaras, y drones institucionales que operaron en ese lugar. Además, de un sumario administrativo y la urgencia de la aplicación del Protocolo de Minnesota, el cual fue realizado y coincidió con los proyectiles lanzados por Carabineros.

No obstante, la familia indica que ha pasado más de un año y no hay responsables del crimen:

“Nuestros abogados constantemente están teniendo reuniones con la fiscal y nos dicen que están investigando pero que aún hay algunos cabos que atar. Por lo que tenemos entendido aún no hay sumario interno. Nosotros quisiéramos que esto avance porque ya ha pasado un año y no hay detenidos, ni nadie ha sido dado de baja…”

La familia denuncia que habrían censura de los Medios Nacionales de Comunicación en el caso de Cristian Valdebenito:

“Esto salió solo en un solo canal, y solo por 30 segundos. Este caso, el de Abel Acuña y Mauricio Fredes, fueron los que cayeron en Plaza Dignidad y causaron gran impacto , pero si tu te das cuenta ellos no informan nada, entonces para mi eso da cuenta de la gravedad y de las consecuencias que puede traer para el Gobierno y para la Institución, porque finalmente están tapando algo a la sociedad”

Hasta el momento no hay responsables del asesinato, pero su familia sigue esperanzada en encontrar justicia, me dicen que para ellos no existe la posibilidad de la impunidad y asi lo reafirma su hijo:

“Ellos están haciendo esto con muchas familias, pero con nosotros no van a poder, nosotros vamos a seguir en la calle, vamos a volver a la plaza, porque no aceptaremos que mi padre sea una fotocopia pegada en una pared…yo pondré bien alto su nombre, porque él dió la vida por todos ustedes, hay que seguir luchando hasta que se haga justicia, y como decía él “hasta vencer o morir” concluye entre lágrimas. “¡ Honor y Gloria para él, por siempre y para siempre! ” lo despide su hermana Andrea, que apurada llega, mientras concluye esta entrevista.