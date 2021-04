A un año de su puesta en marcha: Farmacia Digital de Valparaíso ha realizado más de 4 mil despachos

En abril del 2020, en los comienzos de la emergencia sanitaria producto del Covid 19, inició su funcionamiento la primera Farmacia Digital del país, bajo el alero de la Red de Servicios de Salud Popular de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, transformándose en los hechos en la quinta Farmacia Popular de la comuna.

A un año de su implementación, a través del sitio www.redsaludpopular.cl, se ha conseguido llevar más de 4 mil despachos a domicilio, lo que se traduce en un ahorro de más de $150 millones para el gasto de bolsillo de los porteños y porteñas, resguardando además su seguridad al tener deliverys sanitizados que cumplen con los protocolos.

El director del área de Salud municipal, Alejandro Escobar, valoró que “a un año de implementar la farmacia digital mantenemos el compromiso de entregar opciones y establecer medidas que permitan enfrentar de mejor manera el Covid-19. En este caso seguimos reforzando una alternativa que entrega servicios directos a la comunidad porteña con precios justos y que resguarda las medidas de cuidado y prevención, evitando los desplazamientos. Además, suma que ha permitido la reconversión económica de una microempresaria del transporte escolar que es la encargada de hacer las entregas a domicilio”.

En tanto, el subdirector de Economía en Salud, Marco Fernández, explicó que “a través de la página web los porteños y porteñas también accederán a todos los servicios del centro de salud digital, como son las teleconsultas, la óptica digital, la ortopedia digital, las consultas de los distintos profesionales de forma gratuita, todo a través de la página web. A la farmacia pueden acceder también a través de nuestros números de Whatsapp”.

Alternativa para adultos mayores

Medidas como la Farmacia Digital son una alternativa segura para personas de alto riesgo, como adultos mayores. Un ejemplo es el caso de Ana María Cisternas, que vive en Santiago, pero su madre lo hace en Valparaíso. Al respecto comentó: “Quiero agradecer el gran servicio que está entregando la farmacia popular a las personas de la tercera edad, porque con los problemas que existen por la pandemia, yo no puedo viajar, pero me ha servido muchísimo porque he podido solicitar los medicamentos y cancelarlos desde acá”.

Aylin Olguin, encargada del callcenter de la Farmacia Digital de Valparaíso, comentó que la farmacia “tiene por objetivo poder canalizar las necesidades de los vecinos porteños en cuanto al requerimiento de delivery de medicamento, productos de perfumería, entre otros. Nuestros vecinos pueden realizar las solicitudes de despacho de lunes a viernes, entre las 08:30 y las 17:00 horas, por medio de llamados telefónicos y Whatsapp”.

Para contactarse con la farmacia y solicitar un despacho se debe escribir o llamar a los números telefónicos (+56 9) 53046642, (+56 9) 65693721, (+56 9) 65861667, o ingresar a la página web www.redsaludpopular.cl.