Abogada de familia de Julia Chuñil tras presentación de amparo contra Fiscalía y Carabineros: «Lo que están haciendo es amedrentar»

La abogada de la familia de Julia Chuñil, Karina Riquelme, concurrió este lunes 9/3 a la presentación de los alegatos por el recurso de amparo presentado hace unos días en contra del Ministerio Público y la sección de encargo de búsqueda de personas y vehículos de Carabineros.

Recordemos que, tal como informó El Ciudadano, la acción judicial fue presentada a favor de la hija y la nieta de Julia Chuñil, Etelvina Díaz y Lyssette Sánchez respectivamente, denunciando un amedrentamiento hacia ambas por parte de la policía y el Ministerio Público de Los Ríos, mediante «diligencias informales».

Entre estas, se cuentan acciones de hostigamiento a través del uso de drones que se han acercado directamente a las ventanas del domicilio donde viven los nietos de Julia Chuñil, sumado a distintas presiones y amedrentamientos por sus declaraciones en el marco de la investigación encabezada por la fiscal Tatiana Esquivel.

Tras la diligencia, la abogada Karina Riquelme informó que, respecto al uso irregular de drones, «nosotros se lo hemos hecho saber al Ministerio Público y no se nos ha dado nunca una explicación de quién los usa, y tampoco se ha abierto una investigación de quién podría estar usando ilegalmente estos drones, afectando la privacidad de la familia y manteniéndolos en una constante angustia».

«Ni la policía ni el Ministerio Público reconocen la utilización de estos drones, y ahora la policía fue clara en su alegato: dijo que la unidad de encargo de búsqueda no los utiliza, pero no sabemos si todas las otras secciones de la policía los utilizan, no se aclaró en el recurso de amparo», detalló la profesional.

Irregularidades en toma de declaraciones

Otro aspecto abordado en el recurso de amparo tiene que ver con la toma de declaraciones, tanto a Lissette Sánchez como a Etelvina Díaz, las que según la defensa habrían sido realizadas en un contexto ilegal de parte de los policías.

«Nos dicen que ellos realizan las diligencias de manera legal, que no generan ningún tipo de apremio en contra de las personas, pero lo cierto es que ejercer cualquier tipo de coacción, amenaza, u ofrecer cualquier tipo de premio a una persona mientras está declarando, es algo ilegal según nuestra norma. Por esa razón nosotros hemos interpuesto este amparo, porque a ambas se les ha amenazado», explicó la abogada.

«Por un lado, a Lissette se le amenazó de abrirle una causa en caso de que declare de tal o cual forma, y a Etelvina se le indicó que ella ya estaría siendo imputada por una causa que habría abierto la misma fiscal Tatiana Esquivel», planteó Riquelme.

Esta situación fue calificada como especialmente grave por la defensa, «porque aquellos que no declaran lo que la fiscal quiere, se les abre una investigación de oficio».

«Esto nos parece grave y debe ser denunciado. El Poder Judicial debe poner ojo ante estas situaciones o si no, vamos a pasar a otro nivel que no es de un Estado democrático y de derecho como supuestamente tenemos en nuestro país», agregó la abogada defensora.

Además, en el caso de Etelvina, se le dijo que le abrieron una causa por obstrucción a la investigación, «pero no conocemos los antecedentes, y el Ministerio Público no reconoció la apertura de esta investigación en su alegato. Ni siquiera dieron a conocer las razones por las cuales supuestamente habrían ordenado de oficio investigar a Etelvina».

La defensora indicó que a Etelvina «se le está investigando por una causa paralela, y esa es una atribución que tiene el Ministerio Público, una libertad que no es regulada de ninguna manera».

«Nosotros alguna vez denunciamos la existencia de estos ‘multi ruc’ donde el Ministerio Público respecto de una causa tiene la facultad de abrir todo los ‘ruc’ (Rol Único de Causa) que les parezca y nosotros no vamos a tener acceso a esa información porque solo tenemos acceso a una parte de la investigación. Esta es una facultad que nos parece abusiva, porque así se nos quita la posibilidad de saber y comprender por qué una persona está siendo investigada», recalcó Karina Riquelme.

En este caso, añadió la abogada de la familia Chuñil, «lo que están haciendo es amedrentando con el poder que ellos tienen de abrir causas. No sabemos más, solo sabemos que recién se le imputa 15 días después que detienen a sus primos, pero no tenemos la versión del Ministerio Público», insistió.

No entregan todos los antecedentes

Junto con lo anterior, la profesional aseguró que no han podido acceder a toda la información de la investigación llevada por la fiscal Tatiana Esquivel.

«Hemos solicitado las copias de la investigación, las copias de la evidencia, y la verdad que no ha sido fácil tener todo lo que debiéramos tener, porque nosotros debiéramos poder acceder a todo lo que el Ministerio Público tiene. Por ejemplo, respecto a las interceptaciones telefónicas, se nos ha negado y no hemos tenido acceso a la mayoría de ellas, supuestamente por privacidad. Tampoco se nos han entregado todavía algunos documentos que al parecer estarían reservados».

Finalmente, la abogada de la familia Chuñil planteó que «la búsqueda de Julia debe extenderse lo más posible siempre».

«Lo que nosotros sí vamos a solicitar, y ya lo hemos solicitado y no hemos tenido respuesta, es que el Estado se haga cargo de los daños que se realizaron en el domicilio, en la casa habitación donde vivía Julia, donde además viven otras personas, y que debe ser entregada de la misma manera en la cual se le entregó a la policía antes que realizaran sus diligencias», señaló.

Respecto a este punto, Karina Riquelme informó que todavía no les han comunicado «absolutamente nada, ni cuanto tiempo más seguirán haciendo las diligencias. Solo sabemos que siguen en el lugar porque se escuchan ruidos y se ven luces. Y eso también vamos a tener que ver, quién va a pagar la cuenta de luz de ese domicilio», cerró la abogada defensora.

