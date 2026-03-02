«¿Qué pasaría si ahora te secuestrara?»: Presentan recurso contra Carabineros y el Ministerio Público por amedrentar con «diligencias informales» a familia de Julia Chuñil

La abogada Karina Riquelme presentó un recurso de amparo preventivo a favor de la hija y la nieta de Julia Chuñil, Etelvina Díaz y Lyssette Sánchez respectivamente, denunciando un amedrentamiento hacia ambas mujeres por parte de Carabineros y el Ministerio Público de Los Ríos, mediante «diligencias informales».

«Son hechos sumamente graves que está viviendo toda la familia de Julia Chuñil, pues el Ministerio Público no solo ha decidido demoler su domicilio -sin poder ellos acceder hasta el día de hoy-, ahora también se encuentran viviendo actos de hostigamiento a través del uso de drones que se han acercado directamente a las ventanas del domicilio donde viven los nietos de Julia Chuñil», explicó a El Ciudadano la abogada Karina Riquelme.

«A esto se suman actos de amedrentamiento realizados por el Ministerio Público y miembros de Carabineros de Chile, quienes al no obtener declaraciones acordes a sus intereses, se encuentran amenazando con la apertura de causas judiciales a testigos, e incluso aseverando que se habrían abierto causas en contra de las personas que ahora son pilares fundamentales de la familia de Julia Chuñil», agregó la profesional.

Según se lee en el recurso presentado, uno de los hechos más graves ha ocurrido durante la madrugada: «En diversas ocasiones, mientras Etelvina revisaba la seguridad de su hogar, se percató de la presencia de un dron de tamaño mediano, con luces rojas, estacionado directamente frente a sus ventanas, generando un estado de alerta constante y episodios de ansiedad ante esta vulneración absoluta de privacidad», indica el documento.

En este domicilio residen los nietos de Julia Chuñil, todos menores de 15 años, quienes debido estos episodios «han manifestado un miedo constante ante el ruido y la presencia del dispositivo que sobrevuela la casa en la oscuridad, configurándose una perturbación que carece de todo fundamento legal o resolución judicial que la autorice y que haya sido informada oportunamente», agrega el texto.

En el caso de Lyssette Sánchez, el recurso apunta que los hechos denunciados podrían constituir acoso, al formularle los carabineros preguntas ajenas a la investigación sobre su vida sentimental, estado civil y otras decisiones personales, lo que podría encuadrarse dentro de formas de violencia institucional y de género.

Esta situación ocurrió una vez que la joven fue a prestar declaración por la desaparición de su abuela. De acuerdo a la denuncia, tres carabineros la hicieron subirse a un vehículo institucional para trasladarse con ellos a un sector rural, a fin de indicar posibles lugares donde podría encontrarse Julia Chuñil.

Durante esta diligencia, fue que los policías le hicieron numerosas preguntas a la joven sobre su familia y su intimidad, expresando dichos racistas sobre la cosmovisión mapuche la que calificaron como brujería, «solicitándole incluso que no les hiciera brujería». Ante esto, la nieta de Julia Chuñil manifestó haber sentido «temor e inseguridad».

Similar fue la experiencia de su madre, Etelvina Díaz Chuñil, quien acusó a un funcionario de Labocar de Carabineros de amenazarla cuando la acompañaba a verificar un antecedente en un camino por el que transitaba Julia Chuñil. Allí, el policía le habría dicho, cuando se encontraban solos: «¿Qué pasaría si ahora te secuestrara?»

A Etelvina Díaz, además, los policías le informaron que se había abierto una causa en su contra por «obstrucción a la investigación» y que por eso debía acompañarlos a la comisaría, no exhibiendo ninguna orden que acreditara este requerimiento. Ella se negó a tal solicitud y les hizo saber que no declararía hasta conocer formalmente los antecedentes de esta nueva imputación.

«Esto nos parece un abuso de poder gravísimo, que debe ser controlado por el Poder Judicial, y que debe también hacernos reflexionar hasta dónde puede el Ministerio Público llevar adelante investigaciones de manera independiente, sin el control incluso de sus propios pares, en particular aquellos miembros del Ministerio Público que tienen causas abiertas y que están siendo investigados por amedrentamientos del mismo tipo a otros testigos», planteó la abogada Karina Riquelme.

Seguiremos informando.