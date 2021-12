Abogada presenta recurso de protección en contra Kast por sus dichos contra Boric: «No existe ninguna acusación formal de acoso o abuso»

La abogada Romina Mora Pardo presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de protección en contra del candidato republicano, José Antonio Kast, por sus dichos en el último debate presidencial de Archi, en el que le imputó a su rival en las presidenciales, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), un delito de abuso sexual.

El documento presentado por la abogada señala que los dichos de Kast «fueron realizadas verbalmente en tono amenazante imputando al señor Gabriel Boric por un supuesto delito de abuso sexual, acusaciones que realizó antes millones de radioescuchas y telespectadores».

La acción judicial se respalda con un set de 27 fotografías, capturas de pantallas obtenidas de Twitter desde el viernes pasado y con posterioridad a las declaraciones emitidas, refiere La Tercera.

En este sentido, la letrada asevera que Kast ignoró «el principio de presunción de inocencia».

«Si bien muchas de las expresiones fueron planteadas de forma interrogativa, de ellas se desprende que se da por acreditado los delitos de «abuso» o «acoso» sexual, al exigir agresivamente una respuesta con la frase «pediste perdón», ya que esto implica aseverar que los supuestos hechos sobre los que debía, a juicio del señor KAST, – pedir perdón – , efectivamente acontecieron y que son hechos verídicos, por lo que con estas expresiones JOSÉ KAST ignora y transgrede efectivamente el principio de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA», detalla el recurso.

Aunque Kast pidió disculpas por señalar que Boric estaba acusado de «abuso» hacia una mujer, la jurista señala que «persiste su ánimo de dañar la honra, imputándolo ahora de acoso, vulnerando nuevamente la presunción de inocencia».

«Su interpelación fue a todas luces un gatillante para que miles de personas procedieran a denostar la imagen pública de don GABRIEL BORIC, imputándole delitos y conductas moralmente reprochables, lo que le ha causado grave perjuicio y menoscabo a la vida privada, laboral y a la honra al señor BORIC», sostiene el escrito.

«Ante todo esto, se debe establecer categóricamente que al día de hoy, en contra de Gabriel Boric, no existe ninguna acusación formal de acoso sexual o de abuso sexual, no existe ningún proceso penal en contra de Boric, y por ende, no existe sentencia condenatoria firme por los delitos imputados», continúa el documento-

Los dichos de Kast se dieron en el contexto del debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, el viernes 10 de diciembre, donde el candidato por el Frente Social Cristiano interpeló al parlamentario magallánico diciéndole: “Te estoy haciendo una pregunta directa, ¿hablaste con ella? ¿Hablaste con la mujer que planteó que habías abusado de ella?”.

Comando de Boric niega estar detrás de recurso

Por su parte, desde el comando de Gabriel Boric, niegan estar detrás de dicho recurso, y aseveraron que este amparo no fue solicitado por el abanderado de Apruebo Dignidad.

«Informamos que este recurso no ha sido interpuesto ni solicitado por @gabrielboric ni por nadie de nuestro comando», escribió el comando en su cuenta en la red social Twitter.

Informamos que este recurso no ha sido interpuesto ni solicitado por @gabrielboric ni por nadie de nuestro comando. https://t.co/Mh4tR3e4DP December 13, 2021

Aprovechamiento inescrupuloso y violento de la derecha

En la noche de este domingo, Macarena Castañeda, quien había denunciado al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, de un supuesto acoso, rompió el silencio y condenó el “aprovechamiento inescrupuloso y violento” de su caso, por parte de la derecha y el comando de José Antonio Kast.

A través de su cuenta en Twitter, Castañeda difundió un comunicado en el que informó haber tenido una reciente conversación con el diputado frenteamplista, «donde él me pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia mí».

«Quiero pedirle a toda la opinión pública que dejen de exponer mi nombre y mi historia en medios de comunicación y redes sociales, pues significa una alta revictimización. No le debo a nadie una explicación, ni detalles de lo que ocurrió», refiere la declaración.

De igual forma, sentó postura y aseveró que el próximo 19 de diciembre – cuando se lleve a cabo la segunda vuelta electoral – votará por Boric, debido a que «es capaz de poner el bien común como prioridad, reconocer sus errores y hacerse cargo», mientras que Kast representa «un peligro para nuestras vidas».