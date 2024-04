Abogado de Giorgio Jackson: Diputados UDI realizaron «imputaciones penales gravísimas» con afirmaciones «absolutamente falsas» 

En entrevista con Radio Cooperativa, el abogado del exministro Giorgio Jackson, Miguel Schurmann, descartó que la acción realizada por los diputados UDI en contra de su defendido haya sido una «crítica política» como ellos señalan, asegurando que realizaron imputaciones penales «gravísimas».

«No sólo lo vinculan con el Caso Fundaciones, sino que le imputan haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas, y en segundo lugar, estar directamente involucrado en el robo de los computadores», planteó el abogado a la emisora nacional.

«Ambas afirmaciones», agregó, «son absolutamente falsas. Han pasado ya nueve meses desde que fueron hechas, y no aportaron ningún antecedente para afirmar algo como eso».

«Si uno revisa las declaraciones de la época, es muy notorio que hay gente que reaccionaba diciendo es sospechoso, hay que investigarlo, afirmaciones que están dentro de la libertad de expresión. Incluso podían decir se está investigando el Caso Fundaciones, había convenios cuestionados en su minuto del Ministerio, pero eso está en las antípodas de decir que el ministro a cargo de la cartera en aquella época está directamente involucrado en el robo», afirmó Schurmann.

«Por supuesto que cualquier persona que sabe leer se da cuenta de que hay una diferencia sideral entre plantear una duda, que es completamente legítimo, y hacer imputaciones penales gravísimas como las que están en la carta, que eso no es legítimo», dijo el profesional.

Finalmente, el abogado Schurmann reiteró que el exministro Jackson está dispuesto a aceptar disculpas públicas, siempre y cuando estas sean genuinas «y sean calificadas como tal por quien las recibe».

«Él señala que sean genuinas, porque básicamente está tratando de poner un estándar razonable, porque me ha tocado ver que hay gente que pide disculpas, y al día siguiente sigue señalando algo parecido a lo que ya han hecho algunos diputados UDI: No fue la forma, mantenemos el fondo, la carta podría estar mejor escrita no es una disculpa, es simplemente el reconocimiento de que tienen un problema, tratando de quitarle relevancia», puntualizó.

