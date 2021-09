Abogado de Parisi descarta que candidato no quiera viajar a Chile por orden de arraigo y asegura que su opción presidencial no corre riesgo

El abogado de Franco Parisi, Mauricio Pavez, aseguró este lunes que el candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG) no tiene deudas de pensión alimenticia por lo que no está en riesgo su carrera a La Moneda.

Pavez, descartó que el abanderado del PDG no se encuentre en Chile con motivo de la orden de arraigo que tiene por presuntamente deber más de $207 millones en el pago de a las pensiones alimenticias de sus dos hijos mayores que viven en el país, tal y como se señaló en un reportaje de Canal 13 transmitido ayer domingo.

Según los documentos citados por este medio, la deuda ubicaría en $207.396.092 en perjuicio de sus dos hijos mayores, que viven en Chile. Parisi no pagaría las cuotas pactadas desde el año 2016, por lo que la justicia resolvió en julio de 2020 que debe pagar la suma, más intereses, reajustes y las costas.

En agosto de 2020, se dictaron medidas en su contra, como la suspensión de su licencia de conducir, orden de arraigo y orden de ejecución y embargo de sus bienes, pero no se pudieron llevar a cabo porque sus propiedades en territorio nacional fueron vendidas.

A raíz de la orden, el Departamento de Extranjería y Policía Internacional queda facultado a a efectuar la detención el candidato presidencial, quien quedaría inhabilitado para regresar a Estados Unidos hasta que salde su deuda.

En entrevista con CNN Chile, el defensor afirmó que “no es efectivo que el señor Parisi no contribuya a la manutención de sus hijos, no se adeuda el monto demandado”. Además, sostuvo que “la orden de arraigo no cumple con los presupuestos establecidos por la ley para ser otorgada o decretada y la exhibición, además de documentos de forma parcial o resoluciones de forma parcial de un expediente, también es incorrecta”.

El abogado califica el arraigo como ilegal. Esto porque fue promulgado cuando el candidato ya se encontraba viviendo en Alabama

“Entonces, yo señalo claramente que no se adeuda esa situación y el arraigo fue decretado en agosto de 2020, cuestión que nosotros supimos por este reportaje, porque la periodista de Canal 13 se comunicó con el señor Parisi para hacerle preguntas respecto de eso, entonces, ahí nosotros supimos que existía este juicio. Pero este juicio es un juicio que se inició con una transacción, o sea, fue un acuerdo que se celebró, pero en el año 2011, y que no tiene nada que ver situación actual respecto de la manutención de los menores y la forma en que esta se paga”, agregó.

El abogado afimó que no reconocen la deuda de $207 millones

«Don Franco Parisi dice que sí ha contribuido a la manutención de sus hijos y de la forma que se acordó con la madre. Por lo tanto, se desconoce completamente esa deuda”.

“No habría deuda alguna y ¿por qué se produce este problema en definitiva? Porque en un principio efectivamente la transacción estableció un monto de dinero que se pagaba más lo que tenía que ver con los gastos médicos de los menores. Eso es lo que se estableció en esa transacción”, añadió.

«Don Franco Parisi lo que señala es que ha cumplido el acuerdo celebrado con la madre de sus primeros dos hijos, pero el segundo acuerdo que tiene que ver con un cambio de modalidad en el pago de la pensión de alimentos o la manutención de los menores, y esa modalidad que se hizo en el año 2016, no se ha establecido en el tribunal», señaló el abogado.

«De que si corre riesgo su candidatura presidencial por esta situación, de ninguna manera», dijo en declaraciones a Radio Bio Bio.

Por otra parte, Pavez expresó que “lo que en definitiva se plantea es como que existiera un manto de dudas respecto de la situación del señor Parisi, como que no quiere viajar porque tenía problemas judiciales que se lo impedían; eso es absolutamente falso”.

El propio Parisi enfatizó que se trata de “materias reservadas por estar involucrados dos menores de edad”.

«Jamás he sido emplazado legalmente al mismo, no se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar. Atendido lo anterior, solicité al tribunal respectivo la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones a defender mis derechos que se han visto vulnerados“, declaró en un comunicado,

Enfatizó además que “esto lo vivimos en 2013 y después de cuatro años lo gané en la Corte Suprema. Estoy seguro que ganaremos esta contienda legal, pero a mis hijos nunca les ha faltado nada, y nunca les faltará“.

¿Y alguien tenía alguna duda que nuestro ascenso en las encuestas y tener el partido más grande iba a dejar tranquilo a el Canal13 de Luksic?



Acá un nuevo ataque que también terminaremos ganando.



Cuál es la diferencia esta vez? la gente ya no les cree y ya no estoy SOLO. pic.twitter.com/WfUIKpnOTQ — Franco Parisi Presidente (@Parisi_oficial) September 19, 2021

Según Parisi este es “un nuevo ataque que también terminaremos ganando”.