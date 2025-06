Abogado defensor acusa hostigamiento de Gendarmería tras detención de lonko Víctor Queipul: «Estamos ante la fabricación de una causa penal»

El abogado defensor del lonko Víctor Queipul (Temucuicui), Marco Oñate, denunció la fabricación de una causa penal, por parte de Gendarmería, en contra de la autoridad ancestral mapuche, quien fuera detenido el martes 9 de junio acusado de agredir a un gendarme.

En conversación con El Ciudadano, Marco Oñate aseguró que el Ministerio Público «está forzando una investigación penal respecto de una persona que únicamente ha intentado luchar porque se respete el ejercicio de los derechos consuetudinarios y culturales del pueblo mapuche: el lonko Víctor Queipul».

Los hechos

El abogado inicia su relato señalando que «el día martes 9 de junio de 2025, el lonko, en compañía de otras personas miembros de su comunidad, concurren a dependencias de la Dirección Regional de Gendarmería, en Temuco, a fin de sostener un diálogo con el director regional y el alcaide del Centro de Detención Preventiva de Angol, para que se mejoren las condiciones penitenciarias y se respeten los derechos culturales de personas pertenecientes al pueblo mapuche que están actualmente privadas de libertad en el módulo F, módulo comuneros, del CDP de Angol, y en el módulo comuneros del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco».

«En esta reunión no se llega a buen puerto, y en un acto racista, y con mucha falta de respeto, las autoridades de Gendarmería piden el desalojo del lonko. En este contexto, y una vez estando ya Víctor Queipul en la vía pública, se denuncia extrañamente por parte de uno de los gendarmes, a un carabinero que estaba ahí, que el lonko lo habría agredido con un golpe de puño en su rostro, y entonces se procede a su detención», agregó Oñate.

Posteriormente, en el control de detención realizado el 11 de junio, el Ministerio Público le imputó además el delito de amenazas, las cuales según el abogado defensor son inexistentes, siendo esto ratificado por los antecedentes del mismo parte policial.

«Así, en atención a la cantidad de delitos y a la naturaleza de los mismos, la Fiscalía pidió su prisión preventiva, a lo que nos opusimos proponiendo a cambio medidas cautelares de menor envergadura, más idóneas para los fines del procedimiento, como eran la prohibición de acercarse a estas presuntas víctimas, y arraigo nacional, que es a lo que finalmente accede el Tribunal de Garantía de Temuco, desestimando la petición de Fiscalía», explicó el profesional.

Una entrevista como prueba

En este punto del proceso ocurrieron hechos insólitos, según el relato del abogado Marco Oñate. Por ejemplo, que Fiscalía para probar las amenazas utilizó unas declaraciones a la prensa que dio Víctor Queipul, donde manifestaba su disconformidad con la labor de Gendarmería.

«A juicio del Ministerio Público, los dichos de disconformidad del lonko serían constitutivos del delito de amenazas, ante lo cual esta defensa argumentó que no eran ni graves ni serias ni verosímiles, sino más bien eran un comentario, una opinión frente a una situación, algo que podría realizar cualquier persona. Es así entonces que el tribunal, aún en este estado procesal en que se requieren antecedentes más bajos para acreditar la existencia del delito, entendió que no estábamos frente a amenaza alguna y que no se cumplían los requisitos del tipo penal de este delito», sostuvo el defensor.

Otro hecho que llamó la atención de la defensa fue la comparecencia en la audiencia de Gendarmería de Chile, «sin tener calidad alguna como interviniente en el proceso penal, lo que claramente comienza a pavimentar un sesgo y una perseverancia en afectar o causar un mal a las autoridades ancestrales y a personas pertenecientes al pueblo mapuche, que están o no privadas de libertad, por parte de Gendarmería».

Sigue el hostigamiento

Una vez emitido el dictamen del tribunal, que descartó la prisión preventiva y mantuvo las medidas cautelares solicitadas por la defensa, el Ministerio Público utilizó una norma que del código procesal penal (artículo 149) donde apeló verbalmente ante su disconformidad por la resolución.

«Con oposición de la defensa, el tribunal tuvo por apelada verbalmente la resolución que rechazaba la prisión preventiva, y ordenó que Víctor Queipul se mantenga detenido hasta mañana (jueves 12 de junio). Mañana toma conocimiento la Corte de Apelaciones de Temuco, y decide si confirma la resolución y rechaza la prisión preventiva, o bien la revoca y ordena el ingreso del lonko a algún centro penitenciario», apuntó Oñate.

Y en seguida, añadió, «Gendarmería dispuso trasladar a Queipul a más de 300 kilómetros de su grupo familiar, de su comunidad de Temucuicui, estando actualmente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío».

«Esto acentúa aún más el hostigamiento, el sesgo y el afán que tiene Gendarmería de afectar sus derechos consuetudinarios, puesto que formalmente aún ni siquiera está en prisión preventiva, está detenido a la espera de lo que pueda resolver la Corte de Apelaciones mañana, lo que es realmente preocupante», expresó.

No es primera vez que lo hacen

El abogado planteó que este tipo de montajes «es algo que fabrica constantemente Gendarmería, no solo contra el lonko Queipul, sino respecto de todas las personas mapuche que intentan reclamar un derecho, no un beneficio, como siempre se ha entendido equívocamente; reclaman algo que les es innato y propio en atención a su naturaleza humana, esto es, una persona perteneciente al pueblo nación mapuche, que debe tener un tratamiento procesal penal diverso, donde el Estado debe aplicar el Convenio 169 de la OIT, lo que ellos exigen constantemente y diariamente reclaman que se les vulnera».

«Es por este antecedente que entendemos que estamos ante una fabricación de una causa penal, donde se busca únicamente, con violencia, derrotar a una persona que lucha por el respeto del ejercicio de los derechos culturales que le son propios tanto al pueblo mapuche en general como a las personas privadas de libertad y que constantemente se relacionan con personal de Gendarmería», puntualizó.

Como ejemplo de lo anterior, el abogado defensor mencionó lo ocurrido en 2023, en dependencias del módulo F del CDP de Angol, donde «hubo un incidente en el que habrían sido afectados tres funcionarios de Gendarmería, y que motivó que se fabricara una querella contra los 17 comuneros del módulo F, por el delito de secuestro contra estos funcionarios. Esto fue conocido por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, que de manera categórica y unánime decidió absolverlos de ese delito, en el entendido que no se configuraron los requisitos de ese tipo penal».

«Dicha sentencia fue confirmada un par de semanas después por la Corte de Apelaciones de Temuco y esta defensa entiende que Gendarmería no ha logrado tolerar y reconocer que claramente se inventó una causa penal con la finalidad de destruir todo lo que habían hecho a nivel cultural las personas del pueblo mapuche que estaban privadas de libertad en dicho módulo», concluyó Marco Oñate.

Lo que viene

De esta manera, dados los antecedentes puestos sobre la mesa, el abogado de Víctor Queipul tiene la esperanza que la Corte de Apelaciones razone a favor de la defensa, se confirme la resolución y se de la orden de libertad inmediata al lonko.

«Es totalmente insólito, lo que se estaba buscando con la reunión era precisamente de forma pacífica tener un diálogo y mejorar las condiciones culturales de las personas mapuche privadas de libertad, y conseguir el bien común para todos. Pero, con la única finalidad de generar una afectación a la autoridad ancestral máxima como es el lonko Queipul, deciden ahora anunciar una querella que ni siquiera está ingresada, lo que a nosotros como defensa nos parece aberrante e impresentable que se haga una alegación de ese tipo en una audiencia que se lleva a cabo en un tribunal de derecho», cerró Oñate.

