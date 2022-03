Abogado Francisco Ugás y periodista Mónica González reciben reconocimiento por su compromiso y defensa de los DD.HH

En el marco del 11 Encuentro Anual 2022. COMODATO AHORA, la Corporación 3 y 4 Álamos: Un Parque por la Paz, la Memoria y la Justicia, hizo un reconocimiento a la trayectoria del abogado de DD.HH, Francisco Ugás Tapia, y la labor que, desde las comunicaciones, ha realizado la periodista, escritora y Premio Nacional de Periodismo 2019, Mónica González Mujica.

En una emotiva ceremonia, realizada en calle Canadá 5359, comuna de San Joaquín, el mismo espacio que entre los años 1974 y 1977 fue usado como un centro de detención por parte de agentes del Estado, autoridades de gobierno, familiares de las víctimas, víctimas sobrevivientes, representantes de agrupaciones sociales y de DD.HH, se reunieron para rendir homenaje y recordar a los más de 6 mil prisioneros políticos que pasaron por ese lugar, muchos de los cuales, hasta la fecha, figuran como detenidos desaparecidos.

Francisco Ugás, abogado de la Universidad Católica, fue distinguido por ser un aporte a la justicia y por su compromiso con la búsqueda de verdad y la reparación de las víctimas de la dictadura militar. En la oportunidad, Recibió un galardón de manos de la actual subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter Umazabal, quien es sobreviviente de la prisión política y tortura.

Ugás, actualmente es jefe jurídico del Estudio Caucoto Abogados, agradeció dicho reconocimiento señalando que “es una conjugación de emociones las que me embargan en este momento. La vida es bella y me ha permitido trabajar en asuntos tan complejos como los hechos ocurridos en nuestro país a partir de 1973 e intentar buscar la reparación para las víctimas. A su vez, esa experiencia tiene una carga difícil, compleja y triste a veces de sobrellevar, porque conocer los hechos que afectaron a las víctimas y el dolor también de sus familias ejecutadas y desaparecidas es algo realmente doloroso”, dijo citado en nota de prensa.

Del mismo modo, expresó que “otra dimensión que me parece importante mencionar es la desazón que uno siente a propósito del déficit que tenemos en nuestro país en relación a verdad, justicia y reparación. El Estado de Chile no ha sido totalmente responsable en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en ese ámbito. Y es algo que he podido dimensionar habiendo trabajado en el Estado y haciendo seguimiento hasta el día de hoy, en el Observatorio de Justicia Transicional de Universidad Diego Portales, al comportamiento que han tenido los diversos poderes públicos”, sostuvo.

En ese sentido, Ugás, manifestó que estamos frente a “un momento político importante, una oportunidad no solo para desarrollar esas grandes transformaciones sociales que ha comprometido el Presidente (Gabriel Boric) sino que también para exigirle a nuestro Estado que cumpla debidamente sus obligaciones internacionales en materias de justicia transicional, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y es responsabilidad nuestra exigir el cumplimento de eso en este especial momento”.

Francisco Ugás Tapia, Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y Diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Chile, trabajó como técnico jurídico, y luego, como abogado asesor, en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Fue abogado en la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. Posteriormente, se desempeñó como abogado asesor en la Defensoría Regional Metropolitana Norte.

Entre abril de 2010 y abril de 2014 trabajó como Jefe del Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Desde esta última época hasta el 30 de septiembre de 2014, se desempeñó como Secretario Ejecutivo del referido Programa.

Ha sido litigante en importantes procesos de lesa humanidad como: el Caso Frei, Rivadavia, caso la Dinamitada María Loreto Castillo, caso Soria, y en las Caravanas de Calama y Cauquenes, entre otros.

La emoción de Mónica González

La periodista Mónica González, Premio Nacional de Periodismo 2019 y autora de diversas publicaciones que dan cuenta de los horrores cometidos por la dictadura, también agradeció el reconocimiento otorgado. Emocionada recordó las historias que ella pudo conocer cuándo 3 y 4 Álamos era un centro de detención.

En ese sentido, rindió un homenaje a Yuri Gahona, hijo de un detenido desaparecido, quien cuando era un niño esperó todos los días afuera del recinto a su padre que estaba detenido: “Su padre, un detenido desaparecido, que no apareció jamás”, recordó la periodista.

“En donde estés Yuri Gahona, te rindo homenaje por tu perseverancia, por el amor a tu padre y por dejar una huella que nunca se borrará”, expresó González.

Un Parque por la Paz, la Memoria y la Justicia

La Corporación 3 y 4 Álamos: Un Parque por la Paz, la Memoria y la Justicia lleva consigo el lema “COMODATO AHORA”, y es que precisamente sus miembros, varios de ellos sobrevivientes de torturas y la prisión política, encabezan una campaña que busca rescatar el recinto que operó como centro de detención clandestino en 4 Álamos, a manos de la DINA; y el recinto público, 3 Álamos, a manos de Carabineros, y se convierta en un espacio de encuentro y reflexión, y donde exista un museo que dé cuenta de lo que ahí pasó en sus tres años de funcionamiento.

El recinto actualmente está en manos del Ministerio de Justicia y es usado por el Servicio Nacional de Menores, SENAME, lugar que integra a jóvenes infractores de Ley y que, tras el estallido social, también mantuvo a presos de la revuelta.

Por lo mismo, el presidente de la Corporación, Lautaro Araneda, manifestó que seguirán luchando porque este sitio de horror, desde donde se torturó, se maltrató y desde donde se hicieron desaparecer a ciento de personas y que mantuvo a jóvenes recluidos tras el estallido social, sea un lugar distinto y se ponga fin a su uso represivo.

Por su parte, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, quien también estuvo presente en este 11 Encuentro Anual, reconoció y agradeció el trabajo que realiza la Corporación “por mantener viva la memoria y la lucha para no permitir que se de vuelta la página o meter bajo la alfombra lo que pasó en este país, y eso es tan relevante también por la historia reciente que hemos tenido”.

La secretaria de Estado, manifestó que precisamente “la falta de justicia, verdad y memoria ha hecho que tan rápidamente se puedan dar repeticiones a las violaciones de DD.HH durante toda la democracia y en especial a partir del 18 de octubre”.

En ese sentido, Toro, reconoció que hay una deuda por parte del Estado en esta materia y expresó “que será un compromiso de este ministerio saldarla”.