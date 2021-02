Abuela materna de Tomás Bravo insiste en la inocencia de Jorge Escobar

Elisa Martínez, abuela materna de Tomás Bravo, insistió en la inocencia de su hermano, Jorge Escobar, quien fue detenido por el presunto asesinato del niño de tres años.

“Siempre he dicho que es inocente y nosotros confiamos en él”, expresó Martínez, en una entrevista brindada a CHV Noticias.

“No tengo palabras para lo que ha sucedido. Son dos penas que tengo y espero primero que haya justicia por Tomasito, que eso es lo más importante en este minuto. Ya se encontró gracias a Dios, podemos tener la tranquilidad de que lo encontraron. No era en las condiciones que queríamos, pero ya se encontró su cuerpo y ahora queremos que se haga justicia”, expresó, citada por Radio Agricultura.

Señaló que su hermano “sigue siendo inocente” hasta que la justicia no compruebe que es el responsable de la muerte de su nieto, cuyo cuerpo fue encontrado este viernes en un fundo de la comuna de Arauco, Región del Bíobio.

“Siento un dolor muy grande que él esté en este momento detenido, pero hasta que no se compruebe que él es culpable, él sigue siendo inocente”, manifestó.

Al ser cuestionada sobre los motivos por los que considera que su hermano es inocente, Martínez expresó: “porque es mi hermano, porque he vivido siempre cerca de él, porque él me ha ayudado a criar a mis hijas, porque siempre ha tenido contacto con niños, con nosotros. Me costaría creer algo así. Claro que confío en él“.

““Está detenido, pero porque él fue el último que estuvo con el niño cuando desapareció. Entonces mientras no estén las pruebas concretas de que él fue el culpable, él es inocente. Yo espero que esto se aclare pronto y que se busque al culpable. Quien sea el culpable, tiene que pagar, pero con pruebas y que la Justicia se encargue de eso”, subrayó la abuela materna de Tomás-

Desestiman querella de la abuela paterna

Este sábado, se llevó a cabo la audiencia de control de detención en contra de Jorge Eduardo Escobar y durante el procedimiento, que se efectuó de manera telemática, el Juzgado de Garantía de Arauco, decidió ampliar la detención del imputado por presunta responsabilidad en el asesinato del menor y se fijó la audiencia de formalización para las 11: 30 de la mañana del próximo martes 2 de marzo, a la espera de más antecedentes.

Sin embargo, en medio de la audiencia se desestimó la querella que presentó Patricio Olivares, abogado de la abuela paterna de Tomás, en contra de Jorge Escobar.

“El tribunal claramente no barajó las circunstancias objetivas. Lo que correspondía en derecho era que el tribunal declarara admisible la querella, puesto que contábamos con todos los antecedentes que exige la ley”, condenó el abogado citado por MegaNoticias.

Olivares dejó en claro que “nos encontramos con una orden de un tribunal, que va a ser apelada claramente. En tribunales esto se debe resolver”.

Al respecto, aseveró que continuarán trabajando para hasta que la investigaciones concluyan.

“La investigación no se acaba el día de hoy. Nosotros seguimos trabajando y siguen diligencias pendientes”, sentenció.