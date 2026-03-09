Académico de la U. Austral conquista el abismo: Dr. Daniel Melnick alcanzó los 7.938 metros en la Fosa de Atacama

El Dr. Daniel Melnick, investigador principal de la línea de Geodinámica Marina del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) y académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile (UACh), protagonizó recientemente una inmersión histórica en la Fosa de Atacama.

El hito se enmarcó en la expedición JCATE 2026, la misión oceanográfica más ambiciosa realizada en costas chilenas, que busca desentrañar los secretos del Pacífico Sudoriental.

Se trató de la tercera inmersión de científicos chilenos en la Etapa 2 de esta expedición, la cual opera a bordo del buque chino Tan Suo Yi Hao mediante una estrecha cooperación entre el IMO y el Instituto de Ciencia e Ingeniería de Aguas Profundas (IDSSE) de la Academia China de Ciencias.

Utilizando el avanzado sumergible tripulado Fendouzhe, el Dr. Melnick descendió hasta los 7.938 metros de profundidad, regresando a la superficie con valiosas muestras geológicas tras una jornada de exploración geodinámica en el corazón de la zona de subducción.

Dentro del IMO, el Dr. Melnick forma parte del equipo de investigadores principales de la línea de Geodinámica Marina. Su trabajo se centra en la neotectónica de formación activa, estudiando la deformación tectónica, la estabilidad del fondo marino y la actividad de fallas.

Esta labor es fundamental para mejorar la comprensión de la generación de terremotos de subducción y tsunamis, evaluando su impacto directo en la dinámica de las fosas oceánicas.

Sobre los objetivos científicos de esta inmersión, el Dr. Daniel Melnick explicó: «Nuestra hipótesis de trabajo es que los grandes terremotos, como el de magnitud 9 ocurrido en 1877 que generó un tsunami transoceánico, produjeron rupturas superficiales en el fondo marino».

«La idea de bajar con el sumergible es identificar estas estructuras, tal como lo hicieron los japoneses tras el terremoto de 2011, donde a más de 7.000 metros hallaron rupturas que abrieron conductos para fluidos provenientes desde el manto terrestre», agregó el investigador.

Asimismo, el académico de la UACh destacó el potencial interdisciplinario del hallazgo: «Si encontramos estas anomalías de fluidos cerca de Iquique, el interés para los biólogos será inmenso, ya que estos químicos alimentan ecosistemas únicos en las profundidades».

«La sinergia entre la geología y la biología aquí va a ser extraordinaria; es lo más interesante que podríamos llegar a encontrar desde la visión de la formación activa de la Tierra», enfatizó el Dr. Melnick.

Dr. Daniel Melnick.

Sobre el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO)

Esta exitosa misión refuerza el vínculo estratégico entre la UACh y el IMO, proyectando la investigación de frontera que ambas instituciones liderarán bajo el nuevo horizonte de IMO 2.0, consolidando a Chile como un referente en la exploración del océano hadal.

El Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) es un centro de excelencia dedicado a la exploración y estudio del océano profundo y el mar abierto, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Ahora, con el inicio de IMO 2.0, el instituto se prepara para liderar la investigación científica de frontera por los próximos 10 años, consolidándose como un referente internacional en oceanografía física, biológica y geológica.

El IMO tiene como institución albergante a la Universidad de Concepción (UdeC) y está integrado por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Austral de Chile y la Universidad Andrés Bello.

El Ciudadano