Actriz Carolina Contreras, denunciante de Herval Abreu, responde con intervención artística a tratamiento mediático del caso

La actriz chilena, Carolina Contreras Salvo, quien junto a otras mujeres denunciaron por abuso sexual al ex director de televisión Herval Abreu, realizará este martes 23 de agosto, a las 19:30 horas en la sala Club de Teatro (Chucre Manzur 10, Providencia), una intervención artística en respuesta al tratamiento mediático que tuvo su caso cuando se hizo público el año 2018.

La intervención considera una lectura feminista musical del ensayo autobiográfico de la escritora, realizadora y directora de cine francés Virginie Despentes, “Teoría King Kong”, reconocido como un nuevo manifiesto feminista.

Carolina Contreras estará acompañada de las actrices Annie Murath, Claudia Vergara y un grupo de jóvenes estudiantes de teatro de la escuela Club de Teatro, refiere una nota de prensa.

Respuesta artística al tratamiento mediático

Esta lectura es la respuesta de Carolina Contreras al tratamiento mediático que se le dio a los casos de las primeras mujeres que se atrevieron a denunciar por abusos al ex director del área dramática de Canal 13, Herval Abreu.

Carolina Contreras reflexiona que, en muchas ocasiones, las denunciantes fueron tratadas públicamente “como mujeres malvadas y no víctimas, que llevaban a un hombre a la hoguera. El señor Abreu pudo defender su honor que cayó en pedazos, pero nuestro honor… ¿alguien preguntó por nuestro honor?”.

Radicada en Francia desde el 2005, Contreras es una de las actrices que, hace cuatro años en la Revista del Sábado, hizo pública la experiencia que vivió con el director de televisión Herval Abreu cuando estaba en segundo año de la escuela de teatro. Hoy, señala que ha encontrado en la radicalidad de las palabras de Virginie Despentes la fuerza y lucidez que necesitan las mujeres para articular un pensamiento y un discurso crítico que les permita decir las cosas tal y como son.

De visita en Santiago, Carolina Contreras compartió la siguiente reflexión pública titulada “¿Y alguien preguntó por mi honor?” a partir de la intervención artística en la que participará este martes 23 de agosto y los hechos que la motivaron:

¿Y alguien preguntó por mi honor?

Voy a hablar por todas, por las que no tuvieron voz, por las que fueron menospreciadas, por las que aún tienen miedo de hablar por miedo a las represalias, por miedo a perder sus trabajos.

Tal como dice Virginie Despentes, “escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras: no me disculpo de nada, ni vengo a quejarme.”

Durante veinte años guardé silencio. No era capaz de explicar lo que me había pasado. Cómo ponerle palabras a la vergüenza, al dolor, a la incomprensión, a lo abusivo de la situación. Si hablaba me iban a decir ‘tú lo buscaste, pero de qué te extrañas si todos hacen lo mismo, lo único que hay que hacer es cerrar los ojos y esperar’.

Efectivamente, nuestros ojos y boca sí estaban cerrados.

La empatía y la comprensión no eran posibles porque la culpa estaba del lado de las mujeres. Eran ellas las que habían provocado su propia violación, sus propias agresiones sexuales porque… la culpa era mía por donde estaba y por cómo vestía.

En una reciente conversación en el metro parisino, una actriz chilena me dijo “es que en la ambición de una actriz está en aceptar que tiene que acostarse con los productores y directores, es parte de la pega.”

Y de nuevo la pregunta, ¿y nuestro honor?

En 2018, decidí enviar mi testimonio a la revista El Sábado para corroborar los dichos de las primeras mujeres valientes que se atrevieron a denunciar, dando inicio al #metoo chileno. Y hoy sigo desde Francia, hablando y estudiando las acciones feministas para parar con el patriarcado tan bien arraigado en nuestros cuerpos y mentes.

Hace casi dos décadas, el que se suponía tenía que ser mi hábitat natural, el escenario, el set de televisión, se convirtió en un lugar de peligro. Tuve que alejarme de ellos, incluso dejar mi país, para reconstruirme lejos de casa, con una nueva lengua, en un lugar donde pudiera recomenzar mi historia. Y ahora vuelvo, después de casi 20 años, a subirme otra vez a un escenario en Chile y en la escuela de teatro que me vio nacer para sacar la voz y responder.

Hoy, nuestros ojos y bocas ya no están cerradas.

Ficha técnica

Proyecto King Kong lectura musical del ensayo de Virginie Despentes Teoría King Kong.

Martes 23 de agosto 2022, 19:30, en Club de Teatro (Chucre Manzur Casa 10, Providencia). Presentado por Annie Murath Carrasco, Carolina Contreras Salvo, Claudia Vergara Vilches, Jose Zepeda, Mia Paz Veléz, Avril Manzilla Gewolb y Camila Astudillo Ulloa

Teoría King Kong, de Virginie Despentes, publicado en 2018 por ediciones Penguin Random House, traducción de Paul B. Preciado.