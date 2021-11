Acusación contra Piñera: Oposición analiza estrategia para conseguir 78 votos, mientras diputado Naranjo sigue con su discurso de 1.300 páginas

La Cámara de Diputadas y Diputadas vive este lunes una maratónica jornada, para debatir la admisibilidad de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por la compraventa millonaria del proyecto Dominga en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, revelada en los documentos denominados Pandora Papers.

La jornada está signada por la pandemia, ya que arios diputados que no están presentes en el hemiciclo luego de ser considerados como contactos estrechos de Gabriel Boric, quien dio positivo al COVID-19. Entre ellos se encuentran Giorgio Jackson y Gonzalo Winter.

Por esta razón, los representantes de la oposición continúan con las gestiones para alcanzar los 78 votos necesarios, lo que incluye buscar fórmulas para que la sesión que está programada se extienda por más de 24 horas y se vote mañana martes, cuando Jackson y Winter ya estarían de regreso. Una de ellas es la “ley Lázaro”, que permite alargar los discursos.

El encargado de defender la acusación constitucional – que ya fue rechazada en la Comisión Revisora de la Cámara Baja – es el diputado del PS, Jaime Naranjo, quien tal y como lo había anunciado se encuentra leyendo todo el libelo, el cual consta de 99 páginas, más su exposición, que tiene una extensión de 1.300 hojas.

«En muchas veces ha ocurrido, cuando hay acusaciones constitucionales, muchos parlamentarios votan sin haber ni siquiera leído la acusación constitucional. Y por eso la voy a leer entera, señor presidente. El texto entero», señaló el parlamentario, citado por T13.

«Voy a tomarme todo el tiempo que sea necesario, para leer desde la página uno hasta la última de la acusación constitucional, para que así nadie diga que no conocía los antecedentes ni los hechos de los cuales está siendo acusado el Presidente de la República», sentenció Naranjo.

Diputado Jaime Naranjo hace llamado de atención a parlamentarios ante acusación constitucional contra Piñera:



Naranjo comenzó su discurso después de que la defensa del Presidente Piñera, encabezada por el abogado Jorge Gálvez, decidiese no invocar la «cuestión previa» sobre la pertinencia de la acusación según la Constitución. La moción hubiera obligado a la Sala resolver por la mayoría de diputados presentes, por lo que el libelo se hubiera tomado como «no presentado».

Al respecto, expresó su sorpresa porque la defensa no haya invocado la cuestión previa, «cuando en la Comisión Revisora distrajo parte importante desde el debate y de la defensa, en la cuestión previa».

«De hecho, he leído el texto de ellos y más del 70% de lo que está escrito en la defensa se refiere a la cuestión previa, pero curiosamente ahora no quieren hacer uso de la cuestión previa (…)Llama la atención. A lo mejor es una estrategia de la defensa, muy legítima, que quiere acortar lo máximo la sesión para que así no podamos reunir los votos de aprobar la acusación constitucional. Pero sorprende y que juzgue el país”, dijo.

En medio de la extensa intervención, el legislador Jaime Naranjo, fue interrumpido por uno de sus colegas, para ver sí necesitaba cubrir alguna necesidad, o si necesitaba tomar agua, debido a las más de cuatro horas de discurso.

“No, no, no, yo estoy bien así. Me quedan 20 horas, y tengo energía y fuerza. No necesito más agua, estoy bien. Así que gracias por los cuidados”, respondió el diputado, citado por MegaNoticias.

En reiteradas ocasiones, el parlamentario socialista enfatizó que leería toda la acusación, para que, cuando se lleve a cabo la votación, no se cuente con argumentos de desconocimiento.

Hasta los momentos, el parlamentario se ha mantenido tomando agua, comiendo pasas y se ha cambiado tres veces de mascarilla. Mientras, desde el oficialismo amenazaron que votarán inmediatamente en caso de que el socialista deje su puesto.

El presidente de la Cámara, Diego Paulsen, le ofreció a Jaime Naranjo suspender la sesión por 15 minutos. No obstante, argumentó que podía continuar con la lectura.

78 votos

Según consignó La Tercera, la oposición tendría un plan B en caso de que Naranjo comenzase a dar señales de desgaste. En este caso, abandonarían en bloque la Sala con el fin de obligar al presidente de la Cámara para que suspendiera transitoriamente la sesión a la espera que se logre un quorum de 52 diputados presentes en la Sala.

Con esta opción, la oposición busca conseguir los 78 votos necesarios para poder aprobar la acusación, y que este avance al Senado, no obstante continúan analizando las estrategias para asegurarlos.s.

Los conteos preliminares de las bancadas opositoras – cita La Tercera – indicaban que el sufragio Jackson – quien terminaría su cuarentena este lunes – tal vez no sea suficiente para alcanzar los 78 votos para aprobar el libelo.

También es preciso, que pasada la medianoche todas las bancadas tendrían asistencia completa.

Esa estimación, además, se basaba en que de los 83 parlamentarios opositores ya había cuatro declaradamente en contra el del libelo, entre ellos Pepe Auth, quien se abstuvo en la votación de la Cámara Revisora, lo que logró que esta instancia rechazara el texto contra Piñera.

Tendencia en redes sociales

Usuarios de la red social Twitter, se manifestaron tras el maratónico discurso del parlamentario socialista de 1.300 páginas que durará aproximadamente unas 13 horas, con el objetivo de dilatar la discusión en el hemiciclo y dar tiempo a que se integre el diputado Giorgo Jackson.

