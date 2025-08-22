Acusaciones de prontuario y nepotismo: Candidaturas de Jean Pierre Bonvallet y Kast Adriasola abren flanco a José Antonio Kast

La incorporación de Jean Pierre Bonvallet y José Antonio Kast Adriasola a la lista parlamentaria de la "nueva derecha" abrió un nuevo flanco para la candidatura presidencial del Partido Republicano.

Acusaciones de prontuario y nepotismo: Candidaturas de Jean Pierre Bonvallet y Kast Adriasola abren flanco a José Antonio Kast
Autor: Contrapauta
Contrapauta

Menos de una semana ha pasado desde la inscripción de listas parlamentarias y ya hay algunos nombres que comienzan a generar incomodidad en los comandos de las distintas candidaturas presidenciales.

En el caso de José Antonio Kast, la incorporación de Jean Pierre Bonvallet en la lista «Cambio por Chile» ha despertado críticas por parte de figuras oficialistas, quienes cuestionan el largo prontuario de causas judiciales que tiene a sus espaldas el candidato a diputado por el Distrito 10.

Por otro lado, el nombre de José Antonio Kast Adriasola, hijo del candidato presidencial de Republicanos, también ha generado debate entre quienes lo denuncian como un caso de nepotismo. Desde la tienda de ultraderecha afirman que el nombre de Kast Adriasola no va «con blindaje» en la lista parlamentaria, y que será la ciudadanía quien decidirá si llega o no al Congreso Nacional.

En una nueva edición de Contrapauta, el periodista Axel Indey analizó el escenario que enfrenta el Partido Republicano en la elección de noviembre, así como los coletazos que dejó el reciente cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric.

Contrapauta se emite de lunes a viernes a las 13:30 horas por Canal Ciudadano en Youtube.

