Acusan a Evelyn Matthei y Javier Macaya de aprovechamiento político por doble asesinato en Graneros

Durante la jornada de ayer, se dio a conocer el doble homicidio de una pareja en la región de O’Higgins. Se trata de una pareja de 53 y 61 años que habrían sido víctimas de robo en su hogar en Camino Nuevos Campos, en la comuna de Graneros. El hecho sacudió a la comuna y motivó a varias figuras políticas, como Evelyn Matthei (UDI) y Javier Macaya (UDI) a entregar sus condolencias.

La precandidata presidencial de la derecha, se refirió a la tragedia en un video compartido mediante sus redes sociales. En esta oportunidad, Matthei aprovechó de expresar sus condolencias a los familiares e hijos de las víctimas. La candidata de la UDI, también utilizó esta oportunidad para enviar un duro mensaje al gobierno, debido a la crisis de seguridad.

“Estamos viviendo la peor ola de homicidios de nuestra historia y esto no se puede normalizar, no vamos a permitir que se normalice. Hoy vamos a citar a todos nuestros alcaldes y gobernadores para ver que para veamos qué podemos hacer nosotros para poder parar esta ola de homicidios. Chile está harto, no quiere más y tenemos que actuar ahora”, expresó Evelyn Matthei en sus redes sociales.

El mensaje de la precandidata fue duramente criticado por usuarios de redes sociales, quienes acusaron a Matthei de utilizar el caso, para hacer campaña política. Esto motivó a que la prima de la fallecida pidiera a la candidata no utilizar el crimen con fines políticos.

“Hola Evelyn Matthei, soy prima de la fallecida. Te agradecería que por respeto no utilizaras su muerte su muerte para hacer puntos políticos que no corresponden”, finalizó la familiar de la víctima.

Por su parte, el senador de la UDI, Javier Macaya, también envió sus condolencias a la familia a través de sus redes sociales. Mediante una declaración púbica compartida en su cuenta de X, el congresista denunció el alza de los crímenes violentos en la región.

“La pesadilla llegó a Graneros, con la muerte y el dolor de una familia. Es el resultado del avance implacable de la inseguridad en el mundo rural y especialmente en la Región de O’Higgins, con total impunidad”, dijo el senador.

A pesar de esta solicitud de la familia de la víctima, Macaya finalizó su post con un duro mensaje para el gobierno.

“¡Debemos avanzar uniendo fuerzas y terminar con la autocomplacencia que cada sector tiene y que el crimen organizado celebra todos los días. Nada lograremos anunciando medidas efectistas sin una planificación, este modus operandi nunca se había visto en el campo chileno. Se requieren muchos recursos y decisión”, finalizó Macaya.