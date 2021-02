Acusan a IST de negligencia al no cumplir con traslado urgente de trabajador quemado en Asmar Punta Arenas

Producto de un accidente de combustión ocurrido en Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) la familia del trabajador, César Barrías Reyes, que resultó quemado en un 90% de su cuerpo y presenta compromiso de órganos vitales, denuncian negligencias por parte del Instituto de Seguridad de Trabajo (IST), ya que no han dispuesto el traslado urgente que requiere debido su estado crítico de salud y riesgo de muerte, consignó el Desconcierto.

El accidente ocurrió el pasado lunes 08, recintos de la Armada en Punta Arenas, de la región de Aysén, por un incendio en el taller de estructura, señala un comunicado de la empresa, culminó con cuatro trabajadores heridos, de los cuales uno fue dado de alta, dos reciben cuidados intensivos, y uno de estos al igual que Barrías, necesita ser trasladado a recintos que cuenten con unidad de pacientes quemados, señaló Veritas Capitur.

En unas declaraciones entregadas a Veritas Capitur, Claudia Figueroa, cuñada de César Barría, comentó al medio sobre el descontento que tiene la familia por la respuesta de la empresa, ya que todavía el trabajador no ha sido trasladado, desde donde se encuentra en el Hospital Clínico de Magallanes en la unidad de cuidados intensivos a un centro de salud que disponga de atención especializada para pacientes quemados.

“Aún no es trasladado a un hospital que sí cuente con estos recursos, dicen que no encuentran camas disponibles, que no hay cupos disponibles. Ha sido una espera eterna, y cada minuto, cada segundo, es tremendamente valioso” argumentó.

Figueroa además indicó que la mutual comenzó a gestionar el trasladado el mismo día del accidente, y por lo mismo, les dijeron a los familiares de Barrías que no viajaran hasta Punta Arenas por su cuenta, por lo que es mayor la decepción, ya que va a cumplir una semana y aún no ha sido trasladado.

“Les dijeron a las dos hermanas que no viajaran todavía, porque él iba a ser trasladado de urgencia a alguna de las redes asistenciales que ellos tienen, en donde puedan atender pacientes de esta complejidad” enfatizó.

Además, la cuñada de Barría, confirmó que existieron negligencias por parte del IST ya que confirman en el comunicado que se encuentra “estable dentro de su gravedad”, y en un diagnóstico inicial les señalaron a los familiares que Barrías solo tenía quemado un 70% de su cuerpo.

Esto se contrasta notoriamente con la información que el hospital le entregó el miércoles pasado a la hermana menor de Barría, donde le detallaron que tras una cirugía pudieron confirmar que tiene el 90% de su cuerpo quemado y que se perciben comprometidos órganos vitales.

“Habló con el médico de urgencia y él le vuelve a decir que él está muy mal, que en cualquier minuto va a morir y que en esas condiciones no lo pueden trasladar” detalló Figuera.

Por último, pronunció categóricamente que en la salud de los trabajadores ha habido una negligencia por parte del IST de Punta Arenas, y también de la empresa Asmar, “ya que no han podido darle soluciones, para que la familia pueda sentir que se están moviendo los recursos a favor de salvar estas vidas”.