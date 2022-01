Acusan de presunta negligencia y violencia obstétrica al Hospital Provincial del Huasco por muerte de joven madre

Un presunto caso de negligencia que se cobró la vida de la joven madre Ninoscka Verdejo durante el proceso de parto, ha envuelto en polémica al Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, ubicado en la comuna de Vallenar, Región de Atacama.

A través de las redes sociales se han viralizado las denuncias en las que acusan a los médicos que atendieron a la mujer de ser los responsables de la trágica muerte, debido a que a pesar de haber sido previamente diagnosticada con preeclampsia fue inducida a un parto natural.

La información de los hechos fue dada a conocer a través del Fanpage “Vallenar Online”, el cual detalla que Verdejo “tuvo una maternidad deseada, cuidando cada proceso de su embarazo, hasta los últimos días”.

De acuerdo a lo que publicó el 6 de enero el citado medio, Ninoscka Verdejo llegó hasta el recinto asistencial el 31 de diciembre pasado preocupada porque decía no sentir a su bebé, por lo que fue hospitalizada, mientras era monitoreada. Según apunta el medio, a la joven se le habría inducido el parto desde esa misma jornada hasta el 4 de enero, advirtiendo este un dato que resultaría trascendental en esta dramática historia: en los últimos días, a Ninoscka le habían diagnosticado preeclamsia, una complicación del embarazo caracterizada por una presión arterial elevada que puede ocasionar complicaciones serias, incluso mortales, para la madre y el bebé; y por ende, no es recomendable un parto normal.

Sin embargo, luego de que Ninoscka llegara al nosocomio el día 31 de diciembre “preocupada porque no sentía a su bebé”, le fue inducido el parto.

A pesar de sus quejas por los fuertes dolores, los médicos a cargo le aseguraban que era normal por ser primeriza y durante cuatro días estuvo en labor de parto. A pesar de haber logrado tener a su bebé de forma natural, ella no resistió y falleció.

De acuerdo a un testimonio de otra paciente, la joven “gritaba con dolor y desesperación” que le dolía mucho y se iba a morir. Mientras su familia asegura que Ninoscka solo entregó su confianza con la finalidad de tener paz en el proceso.

“Debemos entender que el nivel de vulnerabilidad que se vive en estas condiciones, va más allá de la lógica, el cuerpo experimenta dolores, miedos y ansias, nada suena lógico después que se recopila toda la información. Espero que hayan leído todo, que nos ayuden a seguir compartiendo, por nuestra Nino, por su bebé Helena, por un padre que deberá afrontar solo este proceso, lleno de pena y dolor. Por una madre y padre que lloran a su hija el día que debía ser celebrado, nadie nos la devolverá, pero servirá para que a otra mujer no le ocurra”, indicó la familia.

Luego de darse a conocer la lamentable noticia, varias mujeres se han referido a casos de violencia obstétrica en el centro médico, y han señalado que han sido víctimas de burlas, gritos, prisas, acoso, abuso físico como golpes o presiones.

Por su parte, el Hospital Provincial del Huasco se pronunció a través de un breve comunicado en el que lamentó el fallecimiento de la paciente, anunció que están realizando “una auditoría clínica con el objetivo de analizar el proceso de atención que se otorgó” y están dispuestos a dar “la información necesaria a fin de determinar las causas” del suceso.

Hospital de #Vallenar, en voz de su Director Juan Rojas, se refiere a la muerte de Ninoscka Verdejo por negligencia en ese recinto.

Manifestaron que “se dio curso a una auditoría clínica la cual está establecida administrativamente para este tipo de situaciones. Además, se ha determinado la instrucción de un sumario administrativo para investigar los hechos y determinar una eventual existencia de responsabilidad administrativa, requiriéndose para estos efectos, un fiscal externo a la institución”.

“Es de nuestro interés manifestar que desde el momento del lamentable fallecimiento se han puesto a disposición del Ministerio Público todos y cada uno de los antecedentes para la investigación penal respectiva”, indicaron.

En el frontis del Hospital Provincial del Huasco se realizó el pasdo viernes una velatón en el que familiares, amigos y vecinos con carteles, globos blancos y velas encendidas solicitaron respuestas claras al centro hospitalario y pidieron justicia por la joven madre.

Carol Licuime, una de las amigas de Ninoscka, comentó en entrevista con reporteros locales que “estuvimos hasta el último con ella, más que compañeros de trabajo fuimos amigas (…) ella nos contaba todo de su embarazo, ella se preparó desde el día uno para ser mejor mamá y que le pasará estos es doloroso para todos y nos deja destrozados”.

“Esto no le pasó solamente a Ninoscka sino que le ha pasado a mucha gente… con lo que le pasó a ella han salido muchos casos a la luz. Y muchos han sufrido el dolor, no de perder un ser querido, pero si de sufrir en el embarazo. La hicieron esperar mucho tiempo, que no reaccionan a realizar una cesárea a tiempo”, dijo citada por el Noticiero del Huasco.