Adulta mayor viajó en taxi desde Pirque para conocer a Gabriel Boric porque «cambió toda una generación de presidentes y la política en Chile»

Rosa Rosales, una señora de 83 años de Pirque, viajó en taxi hasta la oficina del presidente electo, Gabriel Boric, en Providencia, con el fin de conocerlo, ya que sigue su trayectoria política desde su época estudiantil.

Rosa le entregó varios cuadros al próximo jefe de Estado, entre los que se encontraban fotografías de él con su familia y recortes de diarios: uno de ellos era de El Mercurio, y relataba una reunión entre dirigentes sindicales del medio con el ex presidente Salvador Allende. Uno de aquellos periodistas era el esposo de la adulta mayor.

Durante el encuentro, le expresó a Boric que «te amo y que te vaya muy bien», mientras que el presidente electo reaccionaba señalando «qué hermoso esto», que «lo encuentro muy emocionante» y que fue «un honor» haberla conocido.

«Estaba emocionada. Esto lo inventé ayer: mandé a hacer las fotos y dormí muy mal porque pensaba ‘¿cómo me voy a encontrar allá?’ y decía ‘ayúdame, Dios mío. Que por lo menos lo vea pasar’. Mira lo que pasó. Estaba emocionado también él. Yo sé que no lo voy a ver más, porque es difícil ver al presidente en La Moneda, pero con esto yo me quedo muy satisfecha», manifestó Rosa, citada por 24Horas.

En el encuentro, detalló Rosa, le explicó al futuro mandatario que los cuadros «los mandara todos al sur, donde su familia, porque son fotos de diarios y con marco común y corriente».

Foto: @EquipoBoric

«Quería verlo cómo era en persona»

Al ser consultada sobre los motivos que la llevaron a tomar un taxi desde Pirque para conocer al presidente electo, conocerlo, Rosa que admira a Boric «por sus ideales y modo de ser (…) Yo tengo nietos y nietas. Quería verlo cómo era en persona y porque siempre me gustó. Él cambió toda una generación de presidentes y la política en Chile».

Por su parte, el futuro mandatario destacó el gesto de la señora Rosa, el cual calificó como un «honor» .

«Muchas gracias señora Rosa por su cariño», escribió Boric en su cuenta en Instagram, acompañado con un material audiovisual.

Este no es el primer detalle que recibe el presidente electo en «La Moneda Chica».

Este jueves, además, recibió un «Gabriel de Lana» realizado por diferentes mujeres orfebres de La Farfana, así como una gallina Ketro.

Dentro de las visitas de hoy al Presidente Electo, llegó la sra. Rosa desde Pirque a regalarle varias fotografías que ella misma mandó a enmarcar. Además de un pequeño Gabriel de lana, hecho por mujeres orfebres de La Farfana.

Muchas gracias por estos gestos hacia @gabrielboric! pic.twitter.com/dw79Naiou4 January 13, 2022