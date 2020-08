Advierten que el paro de camioneros puede ocasionar desabastecimiento de granos y proteína vegetal

Este lunes se cumplen cinco días desde que los gremios de camioneros iniciaron un paro indefinido, que ha producido en las principales carreteras del país en plena pandemia de COVID-19.

La movilización orquestada por la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) busca presionar al Congreso para que agilice la discusión y aprobación de 13 leyes represivas, de las cuales 10 son impulsadas por el Gobierno de Sebastián Piñera.

La paralización ha tenido efectos en los puertos de carga, como en Valparaíso, para la distribución de ciertos alimentos.

De acuerdo, informó El Mercurio de Valparaíso, esto podría llegar a ser crítico en el caso de los granos y proteína vegetal.

El gerente de Asuntos Públicos de la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA), Carlos Mondaca, precisó que ahí «se recibe alrededor del 80% de los granos de proteína vegetal que son alimento de los animales que después comemos».

«Nosotros abastecemos a toda la cadena de molinos de Chile central», agregó, citado por El Desconcierto.

Mondaca explicó que el terminal Puerto Panul no tendría zona de acopio de carga, es decir, el buque que lleva, tiene cuatro bodegas que en total suman 32 toneladas de carga.

«La toma una pala gigante, la deja en una cinta transportadora que termina en un embudo que la deja en un camión y se va de inmediato. Ese terminal no está operando. No conozco cuál es la capacidad de almacenamiento que tengan los molinos en distintas partes de Chile, pero hoy día no está entrando grano de consumo humano, ya que se requiere un camión inmediatamente para su operación”, alertó.

Desde la oposición y diversos sectores de la sociedad civil han criticado la pasividad con la que el Ejecutivo ha afrontado el paro que pone en riesgo el abastecimiento de alimentos, medicinas e insumos en el país.

Lejos de aplicar la Ley de Seguridad del Estado, desde La Moneda insisste en un diálogo con un sector que lanza amenazas y afirma que la paralización será indefinida.

