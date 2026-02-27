Aeropuerto de Santiago registró más de 5 millones de pasajeros durante temporada de verano 2026

El Aeropuerto de Santiago registró un total acumulado de 5.038.331 pasajeros durante enero y febrero de 2026, en una temporada estival marcada por una distribución equilibrada entre llegadas y salidas, y entre tráfico nacional e internacional, informaron desde la concesionaria del terminal.

El mayor volumen se concentró en enero, con 2.596.539 pasajeros, mientras que febrero la proyección fue de 2.441.792, detalla el reporte entregado por Nuevo Pudahuel.

«En el periodo analizado, el segmento nacional movilizó 2.567.434 pasajeros, mientras que el internacional totalizó 2.470.897. Dentro de Chile, los destinos con mayor demanda fueron Calama (344.492 pasajeros), Antofagasta (334.296), Puerto Montt (279.231), Iquique (238.716) y Concepción (231.022), consolidando la conectividad con regiones durante el periodo estival», añade la nota.

Sobre el segmento internacional, las rutas de corto y mediano alcance lideraron las preferencias: Lima (314.869 pasajeros), Buenos Aires (275.247), Río de Janeiro (254.988), São Paulo (212.715) y Florianópolis (185.991).

En tanto, a nivel de países, Brasil lideró el flujo con 693.406 pasajeros, seguido por Argentina (421.361), Perú (332.392), Estados Unidos (231.580) y Colombia (189.274).

De acuerdo a la información entregada, el día de mayor flujo de la temporada se registró el 19 de enero, con 90.285 pasajeros.

«En enero, los días 29 y 30 también superaron los 88 mil viajeros. En febrero, el peak mensual se alcanzó el 2 de febrero, con 85.680 pasajeros», puntualizaron desde la concesionaria Nuevo Pudahuel.

Finalmente, se informó que para marzo, se proyecta un flujo total de 2.320.708 pasajeros, siendo el 2 de marzo el día de mayor demanda estimada, con 80.663 pasajeros.

Al respecto, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, destacó que estas cifras «demuestran el relevante rol económico y turístico que tiene el Aeropuerto de Santiago, y la importancia de que sigamos desarrollando nuevas inversiones para potenciar su trabajo».

«Para ello, el MOP está realizando dos importantes inversiones: una, tiene que ver con el diseño para ampliar la capacidad del terminal aéreo, donde ya licitamos la consultoría que nos debe determinar las características del proyecto de infraestructura; y por otro lado, un nuevo y mejorado acceso vehicular por la zona norte del aeropuerto, que ya lleva más de un 60% de avance y que esperamos entre en operación el 2027», agregó el subsecretario Danilo Núñez.

En esa línea, Nicolas Claude, gerente general del terminal capitalino, destacó que «este periodo nuevamente nos permitió fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto con los organismos públicos que operan en el aeropuerto, asegurando una operación fluida en los días de mayor demanda».

Para Claude, este positivo balance «confirma la capacidad operativa del terminal para responder a altos volúmenes de pasajeros en periodos de peak, en coordinación con aerolíneas, servicios públicos y actores de la comunidad aeroportuaria».

