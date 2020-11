AFUCAP solidariza y apoya llamados a movilizarse del sector artístico-cultural

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, AFUCAP, manifestó su solidaridad con los llamados a movilizarse del sector artístico-cultura, ante “la nula capacidad de respuesta y empatía que han demostrado las autoridades del gobierno e inexplicablemente de este ministerio, para ofrecer medidas paliativas a la grave situación de desempleo del sector”, debido a la crisis del Covid-19.

“Para quienes nos desempeñamos en la gestión de programas del Mincap, resultan absolutamente comprensibles las reacciones de exasperación, como lo es el llamado a protesta de Red Danza Sur en la Región de Biobío”, señala la declaración.

En ese sentido, desde la organización recordaron que “el rechazo a esa indolencia y ausencia de empatía la venimos expresando públicamente desde ya hace tiempo, puesto que la falta de concurrencia a los problemas del sector cultural nos parece un notable abandono de deberes, más aún, en la hora que la máxima autoridad relativiza la importancia y urgente necesidad del incremento del presupuesto 2021” (ver declaración AQUÍ).

“Más aún, junto con criticar la desaplicación de la autoridad en esta y otras materias, también hemos cuestionado su condescendiente pasividad frente al flagrante atropello de los Derechos Humanos observados regularmente en la administración que representan”, agrega el texto.

En ese sentido, añadieron que “AFUCAP ha sostenido la posición clara y resuelta dentro del espectro de sindicatos del MINCAP, no solo rechazando de forma expresa las violaciones a los Derechos Humanos, sino además haciendo de modo expreso la misma exigencia a las autoridades ministeriales, por cuanto el inciso 8 de la ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, pone la observancia de dichos derechos como uno de los principios fundantes de la institución”.

“De tal modo, AFUCAP entiende que nadie que trabaje en el MINCAP puede relativizar la interpretación y puesta en práctica de este valor supremo sin contravenir la ley. Es nuestra convicción, por tanto, que cualquiera que lo hiciere debiese abandonar la institución por incompatibilidad ética con el cargo, ya que sobre este principio no cabe la objeción de conciencia”.

“Por todo lo expresado y ante el llamado de Red Danza Sur, AFUCAP estima necesario esclarecer con precisión que los funcionarios y funcionarias públicas del MINCAP, servimos al Estado en sus funciones cívicas y no somos ni hemos sido parte de los gobiernos de turno y por lo mismo, no guardamos relaciones de complicidad con gobierno alguno, pues nuestra misión es servir y velar por el interés de ciudadanos y ciudadanas, en el ejercicio de sus derechos culturales y en particular de la comunidad artística”, agrega el comunicado.

Finalmente, desde la organización reiteraron su reconocimiento “al legítimo derecho a rebelarse ante la inoperancia, insistiendo en la necesidad de tener siempre presente que AFUCAP es una organización de trabajadores/as que se debe a su clase y su pueblo”.