AFUF inicia reorganización interna tras crisis del Directorio

La Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Universidad de La Frontera (AFUF) se encuentra impulsando un proceso de reorganización interna a solicitud de sus socias y socios, quienes se reunieron en Asamblea General Extraordinaria el 20 de noviembre. La iniciativa tiene por objetivo recuperar la confianza en la institucionalidad gremial y garantizar una gestión transparente y representativa.

La medida se dio después de la renuncia de tres de los cinco integrantes del Directorio entonces vigente, lo que provocó que la organización quedara sin quórum para sesionar y, por consecuencia, sin representación válida conforme a sus estatutos y a la Ley 19.296.

Lo anterior fue ratificado por la Inspección del Trabajo, que, a través de un pronunciamiento emitido el 28 de noviembre, indicó de manera explícita que el Directorio está en receso y que corresponde realizar una renovación completa mediante elecciones regulares.

En aquel contexto, la Asamblea dispuso la creación de una Comisión Transitoria encargada de resguardar el normal funcionamiento del gremio y representar a los funcionarios asociados como su vocera en esta etapa de transición democrática.

Desde la Comisión Transitoria declararon que: “Las y los funcionarios de la UFRO merecemos una organización sindical que nos represente con legitimidad, transparencia y participación. Este proceso viene a recuperar la confianza y fortalecer nuestra vida gremial”.

En conversación con El Ciudadano, Bárbara Galdames, miembro de la AFUF, explicó que ya se concretó la instalación del TRICEL, órgano autónomo mandatado por la Asamblea, el cual tendrá a su cargo la inscripción de candidaturas, la supervisión completa del proceso eleccionario, el acceso a un padrón actualizado, la votación secreta ante ministro de fe y el posterior escrutinio público.

Asimismo, se garantizará la habilitación de mesas de votación en todos los campus de la universidad, junto con una difusión permanente del proceso, con el objetivo de asegurar una participación amplia de las y los funcionarios en este proceso de reorganización gremial.

La Asamblea definió un mandato que se organiza en tres ejes prioritarios para esta etapa. El primero consiste en una revisión exhaustiva de la información administrativa y financiera de la asociación, apoyada por la Comisión Revisora de Cuentas. El segundo eje corresponde a la elección de un nuevo Directorio, fijada por la Asamblea para el 6 de enero de 2026 y supervisada por el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).

El tercer eje contempla la realización de reuniones formales con autoridades universitarias y colegiadas, con el fin de asegurar que el Presupuesto Institucional 2026 no contemple nuevas desvinculaciones y considere un reajuste salarial, luego de dos años sin mejoras remuneracionales y en un contexto de reestructuración institucional.

En ese contexto, Galdames advirtió que, tras la crisis más profunda que ha enfrentado la universidad —que significó la desvinculación de 297 funcionarias y funcionarios—, el objetivo del gremio es claro: evitar cualquier nuevo retroceso en materia laboral.

La dirigente explicó que la universidad ya tomó conocimiento del proceso de transición y reconoció el mandato de la asamblea, incorporando a representantes de la AFUF en la comisión de presupuesto.

En esa instancia, señaló que se plantearon tres demandas mínimas: cero desvinculaciones durante el actual ajuste institucional, un reajuste salarial para 2026 tras dos años sin mejoras, y un bono compensatorio como reconocimiento a la sobrecarga laboral.

Galdames sostuvo que estas medidas buscan evitar una nueva pérdida de capital humano, aportar a la recuperación del clima laboral y resguardar el bienestar de quienes sostienen día a día el funcionamiento de la universidad.

La Comisión Transitoria enfatizó que la recuperación de la institución debe ir de la mano con una mejora real en las condiciones laborales. Señalaron que las y los funcionarios han sido clave para sostener el funcionamiento de la universidad durante la crisis, y que ha llegado el momento de que ese esfuerzo se vea reflejado en mayor dignidad y reconocimiento.

Además, reafirmaron su compromiso de mantener informada a la comunidad a través de comunicados públicos y convocatorias abiertas a la participación.

“La AFUF vuelve a ser de sus socios y socias. Invitamos a todas y todos a ser parte activa de esta etapa de renovación democrática que fortalecerá nuestro rol en la Universidad”, concluyeron.

Respecto a los desafíos que han surgido, Galdames explicó que el primer desafío ha sido restablecer la legitimidad de la representación gremial tras la renuncia de parte del directorio, proceso que se ha abordado mediante acuerdos democráticos adoptados en Asamblea, en estricto apego a los Estatutos y la Ley 19.296. “Esto ha permitido dar continuidad a la organización y resguardar los derechos de nuestros asociados”, afirmó.

Asimismo aseguró que, pese a intentos de obstaculizar el proceso por parte de integrantes de la exdirectiva, la Comisión Transitoria actúa con pleno respaldo de los Estatutos, la Ley 19.296 y el pronunciamiento de la Inspección del Trabajo, que declaró al Directorio en receso. En ese sentido, recalcó que el mandato es avanzar hacia la renovación completa del gremio.

Finalmente, Galdames sostuvo que también enfrentan un desafío en materia de clima laboral y confianza, el cual están abordando con una política activa de comunicación, participación abierta y acuerdos públicos. “Nuestro objetivo es recomponer la unidad y fortalecer una cultura gremial basada en la transparencia, la legitimidad y el respeto mutuo”, concluyó.