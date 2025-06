Agresor de conserje en Vitacura participó en las juventudes de la UDI: Lo dijo en una entrevista

En una entrevista concedida al usuario de Instagram @paulroahere, el sujeto que agredió brutalmente a un conserje de 70 años en Vitacura, Martin de los Santos Lehmann, aseguró que cuando joven participó en las juventudes de la UDI.

«Yo no soy cuico, estoy muy lejos de ser cuico, me terminé de pagar la universidad, eso no es de cuico señora. Me preparé para ser cura dos años, eso puede ser de cuico pero fue porque tengo vocación, hice trabajo social de los 12 a los 21, no tuve vacaciones, ¡no tuve!, pasé del colegio a ir a ayudar a Techo Chile, Levantemos Chile, juventudes UDI, Fuerza Aérea, todo, ¿cachai?», dijo en la conversación.

Luego, advirtió que «tampoco me quiero victimizar pero soy un aporte a la sociedad evidentemente, he generado muchísima pega, en 2020 y en 2018 salí en el Diario Financiero por ser el gerente comercial de la criptomoneda que más plata hizo chilena, y tuve que hablar con el Congreso (…) soy una persona que aporta al país, eso te quiero decir», insistió.

Escucha el momento exacto a continuación:

🔴 Martín de los Santos Lehmann quiso ser cura, de la fuerza aérea, militar en un partido … Hoy nos dijo que por dar trabajo merecía un trato especial. pic.twitter.com/vMUpVlkoXX — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) June 25, 2025

Escucha la entrevista completa a continuación:

Sigue leyendo: