Agresor de Nabila Rifo volvió a la cárcel tras recurso de amparo presentado por Sernameg

"Por orden del Juzgado de Garantía de Coyhaique, la Brigada de Homicidios Coyhaique, detiene a Mauricio Ortega Ruíz para ser reingresado al Centro de Detención Preventivo de Puerto Aysén", informó la PDI la noche de este miércoles.

Agresor de Nabila Rifo volvió a la cárcel tras recurso de amparo presentado por Sernameg
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

Tras el recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), el agresor de Nabila Riffo, Mauricio Ortega, fue detenido por la PDI y conducido al recinto penitenciario donde cumple su condena y del cual salió el pasado 10 de octubre tras otorgársele el beneficio de la libertad condicional.

Recordemos que el sujeto, recluido en el Centro de Detención Preventivo de Puerto Aysén, fue condenado en 2017 a 18 años de presidio por el delito consumado de lesiones graves a su expareja, Nabila Rifo.

Fue la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique la que otorgó el beneficio de la libertad condicional a Mauricio Ortega. Pero días después, el 22 de octubre, la Corte de Coyhaique acogió un recurso de amparo presentado por Sernameg y ordenó realizar una nueva sesión de la comisión de libertad condicional para analizar la solicitud de Ortega, «con la debida notificación previa de la víctima», lo cual no ocurrió en el procedimiento que lo dejó en libertad.

Una vez conocida la noticia de la detención del agresor de Nabila, desde el Ministerio de la Mujer señalaron que seguirán «velando por los derechos y protección de la víctima y su familia»,

Sigue leyendo sobre este caso:

Perito psicológica alerta por «falta de protección real» a víctimas de casos como el de Nabila Rifo

Agresor de Nabila Rifo vuelve a la cárcel: Corte ordena nueva sesión de comisión de libertad condicional para revisar su caso

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Agresor de Nabila Rifo vuelve a la cárcel: Corte ordena nueva sesión de comisión de libertad condicional para revisar su caso

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Nabila Rifo's Attacker Returns to Prison: Court Orders New Parole Hearing

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Coyhaique: Dejan en libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado en 2017 por agredir y dejar ciega a Nabila Rifo

Hace 1 mes
El Ciudadano

Perito psicológica alerta por "falta de protección real" a víctimas de casos como el de Nabila Rifo

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Psychologist Warns of "Real Protection Lapse" for Victims in Cases Like Nabila Rifo's

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Doctor en derecho: Es un absurdo exigir el reconocimiento de un delito para otorgar libertad condicional en una causa con tramitación pendiente ante la CIDH

Hace 2 semanas
El Ciudadano

¡Fue Femicidio! Tribunal de Concepción condena como "homicidio simple" brutal crimen de Rennatta Rozas: Convocan a movilización en repudio

Hace 1 semana
El Ciudadano

Corte Suprema declara admisible amparo presentado por criminal de la dictadura Raúl Iturriaga Neumann: Quiere cumplir condena en su casa

Hace 3 meses
El Ciudadano

El regreso del diputado Ojeda a prisión preventiva en Capitán Yáber: Ex carta republicana acusa “persecución” de la Corte

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano