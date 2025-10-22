Agresor de Nabila Rifo vuelve a la cárcel: Corte ordena nueva sesión de comisión de libertad condicional para revisar su caso

La Corte de Coyhaique acogió un recurso de amparo presentado por Sernameg y ordenó realizar una nueva sesión de la comisión de libertad condicional para analizar la solicitud de Mauricio Ortega, el sujeto condenado por la agresión de Nabila Rifo, en un caso que conmocionó al país

Autor: El Ciudadano
La Corte de Coyhaique acogió un recurso de amparo presentado por Sernameg y ordenó realizar una nueva sesión de la comisión de libertad condicional para analizar la solicitud de Mauricio Ortega, el sujeto condenado por la agresión de Nabila Rifo, en un caso que conmocionó al país.

Esta vez, se estableció que el proceso debía realizarse «con la debida notificación previa de la víctima», lo cual no ocurrió en el procedimiento anterior.

Recordemos que hace solo semanas, la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se reunió para revisar las postulaciones de los internos de su jurisdicción para acceder al beneficio. Entre ellas -35 en total- se encontraba la de Mauricio Ortega, quien fue sentenciado en 2017 a 18 años de presidio por el ataque a Nabila Rifo.

Desde el Poder Judicial confirmaron que ahora, Mauricio Ortega, que salió en libertad condicional el pasado 7 de octubre, «debe reingresar al Centro Penitenciario de Puerto Aysén».

Coyhaique: Dejan en libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado en 2017 por agredir y dejar ciega a Nabila Rifo

Seguiremos informando.

