Agrupaciones de Derechos Humanos y Memoria condenan represión policial contra estudiantes del Instituto Nacional

Frente a la violencia ejercida durante las últimas semanas contra los estudiantes movilizados del Instituto Nacional, distintas organizaciones de Derechos Humanos y Memoria manifestaron su «profundo repudio» a este actuar represivo, «por parte de las fuerzas policiales, amparados por la Intendencia, la Municipalidad de Santiago y la dirección del Instituto Nacional».

A través de una «carta abierta», las agrupaciones señalaron «conocer muy bien la violencia del Estado y sus consecuencias, pues somos familiares de hombres y mujeres que sufrieron la represión, el secuestro, la desaparición forzada y la ejecución política en manos de agentes del Estado».

«Somos sobrevivientes de la represión y tortura en el contexto del terrorismo de Estado perpetrado en el país desde septiembre de 1973 a marzo de 1990; somos también nuevas generaciones de militantes por los derechos humanos que luchamos por los derechos humanos de ayer y hoy», agrega la carta.

En esa línea, indicaron que «en nuestra condición de promotores y defensores de los derechos humanos, consideramos irresponsable el actuar de las autoridades comunales y de la propia institución respecto de las justas demandas del estudiantado del Instituto Nacional».

«No comprendemos que la respuesta del gobierno central y local a las problemáticas planteadas por los estudiantes, sea la represión, la persecución, el encarcelamiento, la agresión y el hostigamiento en manos de Carabineros y Fuerzas Especiales, en vez del diálogo entre las partes involucradas, diálogo que cabe destacar han pedido los propios estudiantes», puntualizaron en el texto.

En tal sentido, expresaron su apoyo a los planteamientos de los estudiantes, «en relación a poner fin al Estado de sitio, por parte de Carabineros, en el que permanece el Instituto Nacional hoy». Asimismo, rechazaron las 10 medidas propuestas por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, pues «no atienden a la base de las problemáticas generadoras de este conflicto».

«Instamos a la construcción de una mesa de trabajo con autoridades comunales, directivas y estudiantiles, para dar solución efectiva a los planteamientos de los estudiantes, los cuales apuntan a la calidad de la educación y a las formas de participación democrática al interior del establecimiento educacional», detallaron.

En ese punto, recordaron que «luego de haber vivido una dictadura cívico-militar cruenta y feroz en nuestro país, no podemos permitirnos volver a las prácticas de violencia estatal y a la criminalización de las movilizaciones y demandas sociales. Debemos avanzar por sobre el camino de diálogo como forma de resolver los conflictos», agregaron.

La declaración fue firmada por las siguientes organizaciones:

Asociación por los DD. HH. Parral

Comité Verdad y Justicia Ñuble

Agrupación beneficiarios de leyes de reparación política Prais Quilpué

Colectivo ex presas políticas El Buen Pastor Valparaíso

Ex prisioneros Tejas Verdes

Colectivo de artistas y gestores culturales de Isla de Maipo

Agrupación ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Talca

Colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes

Taller de Arpilleras por la Memoria Sitios Valparaíso

Asociación Cultural Sitio de Memoria Cuartel Silva Palma

Colectivo 19 de Noviembre

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos Valparaíso

Confederación de Trabajadores del Cobre

Agrupación de Ex Presas y Ex Presos Políticos V Región

Corporación 16 de Octubre La Serena

Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta

Fundación por la Memoria San Antonio

Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad

Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional

Corporación Memorial Cerro Chena

Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Nido 20

Corporación Memoria Borgoño

Asamblea de Derechos Humanos Colchagua

Colectivo de Derechos Humanos Gonzalo Muñoz Rancagua

Corporación 3 y 4 Álamos – Un Parque por la Paz, la Cultura y la Justicia

Sitio de Memoria ex Clínica Santa Lucía

Colectivo Cine Fórum Valparaíso

Memorias en Resistencia Provincia Cordillera

Coro Voces de la Rebeldía

Centro de Formación Memoria

Colectivo Trío Memorial

Corporacion Cultural de Recoleta

Foto Portada: Agencia AFP