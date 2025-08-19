Al menos tres detenidos en manifestación de estudiantes secundarios en Santiago

Desde el movimiento estudiantil reiteraron su preocupación por la criminalización y vulneración de su derecho a la libertad de expresión y a la protesta, realizada por el alcalde de la comuna, Mario Desbordes (RN, Chile Vamos) a quien acusan de "acosar a las comunidades estudiantiles" mediante acciones como, por ejemplo, borrar murales emblemáticos en algunos establecimientos.

Al menos tres detenidos en manifestación de estudiantes secundarios en Santiago
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Al menos tres estudiantes fueron detenidos tras la manifestación registrada en Santiago por más de un centenar de jóvenes, durante este lunes 18 de agosto (2025). La información fue entregada por la Defensoría de Derechos Humanos, a las 18:30 horas.

En ese mismo lapso, el medio independiente Piensa Prensa publicó algunos videos de la marcha y de la represión de Carabineros hacia las y los jóvenes, que protestaban contra las «medidas punitivas» impulsadas por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN, Chile Vamos) en los establecimientos públicos de la comuna.

El conflicto se arrastra hacia ya varias semanas, donde el tono y la forma de abordar el asunto por parte del jefe comunal ha sido duramente criticado, pues ha calificado a los estudiantes movilizados como «sicarios de la educación» y «delincuentes», declaraciones realizadas en los medios de comunicación y que causaron indignación en padres, madres y apoderados, y la opinión pública en general.

Condiciones indignas

Recordemos que hace ya varias semanas, las y los estudiantes secundarios de Santiago y otras comunas de la región Metropolitana, como Providencia y Ñuñoa, se encuentran movilizados denunciando precarias e indignas condiciones de infraestructura en sus colegios, entre muchos otros problemas.

Tal como ha informado El Ciudadano, se trata de demandas que no son nuevas y se arrastran desde administraciones anteriores, convirtiéndose en problemáticas históricas que para el movimiento estudiantil, no están siendo abordadas con la seriedad que merecen.

«Las falencias estructurales son una constante: baños rotos, cañerías en mal estado, sistemas eléctricos defectuosos y la falta de techos o puertas en las salas de clase, como algunos ejemplos de las condiciones indignas que denuncian», señala uno de los reportes de El Ciudadano sobre este conflicto y que puedes leer a continuación:

Municipio de Santiago contra estudiantes: Un Alcalde desbordado

Secundarios de Valparaíso repudian represión de Desbordes y Carabineros contra estudiantes movilizados

Mario Desbordes

«Ya es suficiente de seguir criminalizando a los alumnos»: Centros de Apoderados de Santiago se reunirán con Mario Desbordes

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Tres años del Estado de Excepción: Protestas mapuche contra la militarización del Biobío y la Araucanía

Hace 3 meses
El Ciudadano

Marcha de las ollas vacías resonó en Santiago: Manifestación clama por los derechos de la niñez en Palestina

Hace 1 semana
El Ciudadano

La Constitución de 1925 fue impuesta por el Ejército (III)

Hace 21 horas
El Ciudadano

Muestra fotográfica en Metro Santiago: Autoridades destacan rol del arte para la reinserción de jóvenes infractores

Hace 3 meses
El Ciudadano

Justicia a paso lento: tras 36 años, el Estado indemniza a mujer torturada en dictadura

Hace 3 meses
El Ciudadano

Municipio de Santiago contra estudiantes: Un Alcalde desbordado

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Estudiantes de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado inician paro tras denuncia de abuso sexual contra académico

Hace 3 meses
El Ciudadano

Estudiantes de la BUAP y vecinos protestarán por asalto violento a pareja en colonia Universidades 

Hace 4 meses
El Ciudadano

Los 119 (I)

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano