Al menos tres detenidos en manifestación de estudiantes secundarios en Santiago

Al menos tres estudiantes fueron detenidos tras la manifestación registrada en Santiago por más de un centenar de jóvenes, durante este lunes 18 de agosto (2025). La información fue entregada por la Defensoría de Derechos Humanos, a las 18:30 horas.

En ese mismo lapso, el medio independiente Piensa Prensa publicó algunos videos de la marcha y de la represión de Carabineros hacia las y los jóvenes, que protestaban contra las «medidas punitivas» impulsadas por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN, Chile Vamos) en los establecimientos públicos de la comuna.

El conflicto se arrastra hacia ya varias semanas, donde el tono y la forma de abordar el asunto por parte del jefe comunal ha sido duramente criticado, pues ha calificado a los estudiantes movilizados como «sicarios de la educación» y «delincuentes», declaraciones realizadas en los medios de comunicación y que causaron indignación en padres, madres y apoderados, y la opinión pública en general.

AHORA | cientos de Estudiantes secundarios que marchaban por Alameda -por una mejor calidad en educación- con dirección hacia el ministerio de Educación, son reprimidos por un gran contingente de Carabineros COP (15:00) pic.twitter.com/XxCRCmNtG8 — PIENSAPRENSA 355 mil Seguidores (@PiensaPrensa) August 18, 2025

Condiciones indignas

Recordemos que hace ya varias semanas, las y los estudiantes secundarios de Santiago y otras comunas de la región Metropolitana, como Providencia y Ñuñoa, se encuentran movilizados denunciando precarias e indignas condiciones de infraestructura en sus colegios, entre muchos otros problemas.

Tal como ha informado El Ciudadano, se trata de demandas que no son nuevas y se arrastran desde administraciones anteriores, convirtiéndose en problemáticas históricas que para el movimiento estudiantil, no están siendo abordadas con la seriedad que merecen.

«Las falencias estructurales son una constante: baños rotos, cañerías en mal estado, sistemas eléctricos defectuosos y la falta de techos o puertas en las salas de clase, como algunos ejemplos de las condiciones indignas que denuncian», señala uno de los reportes de El Ciudadano sobre este conflicto y que puedes leer a continuación:

