Alcalde de Chile Chico defiende ordenanza municipal que elimina el uso de mascarillas: «Las políticas centralizadas nos tienen chatos»

En entrevista con Radio ADN, el alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz, defendió la ordenanza municipal aprobada en su comuna, que elimina el uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública, y señaló que es un llamado de atención «para que discutamos las políticas sanitarias» del país.

«Esta fue una medida aprobada por el concejo municipal el día 25 por unanimidad. Era una ordenanza que venía de la gestión anterior. Básicamente es porque nosotros tenemos condiciones distintas y tenemos un 104% (sic) de la gente vacunada y niveles de contagios pequeños», señaló el alcalde a la emisora nacional

«La verdad es que es un llamado de atención para que discutamos las políticas sanitarias. No solamente se le deben ocurrir a la gente de Santiago y la gente de acá no puede decir algo distinto. Esta es una discusión que tiene que abrirse (…) Para ellos no podemos pensar, no podemos proponer ni pensar nada distinto a lo que ellos piensan. Y estas políticas centralizadas ya nos tienen chatos, porque cada vez que decimos algo nunca nos toman en cuenta», agregó Muñoz.

El alcalde aseguró que en su localidad «estamos llenos de problemas, y ahora nos agobian con políticas sanitarias que nunca toman en cuenta al resto. Imagínate un pueblito de la zona norte, de 300 habitantes. ¿Por qué los tienen encerrados, si tienen 0 contagios con mascarilla durante dos años? Estudiemos las condiciones particulares, descentralicemos la política pública y hagámosla de verdad», afirmó el jefe comunal.

