Alcalde de Colchane: Gobierno de Piñera «tiró la esponja» frente a la crisis migratoria

En entrevista con Radio Cooperativa, el alcalde de Colchane, Javier García, señaló que el Gobierno de Piñera «tiró la esponja» frente a la actual crisis migratoria, pues las medidas tomadas hasta ahora han sido «de total ineficiencia» y no han aliviado la situación de los extranjeros ni de la población local.

«Claramente no ha funcionado, porque se instaló un refugio transitorio en Colchane y otro en Huara, a cargo de una productora de eventos, y el de Huara prácticamente no fue ocupado por ningún migrante. Actualmente se están desarmando las carpas instaladas ahí», señaló el alcalde a la emisora nacional.

El jefe comunal criticó además que las carpas enviadas por el Gobierno «no son aptas para las bajas temperaturas y tienen una capacidad de no más de 200 personas. En las últimas semanas se han visto colapsadas, la gente migrante no quiere o no puede ingresar, algunos aducen que no les entregan alimento suficiente, que la situación de salubridad es precaria y que no cuentan con el abrigo necesario. Lo que buscan es llegar de todas maneras a Iquique, que es el lugar de destino de la mayoría», detalló García.

Otro punto crítico denunciado por el alcalde de Colchane es que el Ministerio de Salud no ha dotado el refugio de recursos especiales como médicos y paramédicos.

«La situación en la frontera es de absoluto descontrol: día a día están entrando a Chile por esa zona alrededor de 500 migrantes, entre ellos muchos niños, adultos mayores y otras personas que lo hacen con mucha violencia. Están ingresando delincuentes, no sólo familias en busca de oportunidades, lo que afecta de modo dramático la seguridad de los vecinos. Por eso, creemos que, en esta materia, el Gobierno ya ha tirado la esponja», fustigó el alcalde.