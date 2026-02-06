Alcalde de Puente Alto denuncia intento de estafa al Municipio por más de $1.000 millones: Presentó querella

Un presunto intento de estafa al Municipio, que ascendería a más de mil millones de pesos, fue denunciado por el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el jefe comunal explicó que «ante el requerimiento de pago de dos facturas de la empresa Pacific Green, factorizadas por los factoring Tanner y Finameris, por una cifra superior a los mil millones de pesos, la Municipalidad detectó una serie de irregularidades que motivaron mi decisión de denunciar ante la PDI la falsificación de instrumento público (decreto alcaldicio) y el uso de facturas ideológicamente falsas para respaldar esa cobranza».

Asimismo, el alcalde puentealtino interpuso una querella ante el Ministerio Público, «para que se investigue la configuración de tales delitos que pudieran además servir de medio para la eventual comisión de estafa y fraude al fisco, de verse afectado el patrimonio municipal».

De acuerdo a lo informado, el municipio advirtió la situación cuando una de las empresas llegó a cobrar documentos correspondientes a servicios que ya habían sido cancelados en octubre de 2025.

«Cuando pedimos el respaldo a los factoring, nos damos cuenta que además hay un decreto falsificado, lo que articula otro delito, que es falsificación del instrumento público. Y cuando le preguntamos a la empresa quién les había entregado esta información, apuntaron a la gerencia de Pacific Green», detalló el alcalde Toledo.

En esa línea, la autoridad comunal contó que al contrastar el decreto original con el presentado por el factoring, se identificaron diferencias formales relevantes, como la ausencia de firma del alcalde, la firma cortada del secretario municipal, la falta de resoluciones en el texto y la presencia de caracteres propios de archivos exportados en formato PDF, elementos que —indicó— no coinciden con los documentos oficiales emitidos por el municipio.

Finalmente, el alcalde recordó que esta empresa ya fue denunciada por su administración en 2025, tras detectarse que no contaba con la totalidad de la boleta de fiel cumplimiento del contrato, por un monto cercano a los $1.200 millones, situación que posteriormente fue regularizada.

Seguiremos informando.