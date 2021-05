Alcalde (s) de San Ramón cuestionó a Carabineros por detenciones durante entrega de ayuda a familias afectadas por la crisis

El alcalde (s) de San Ramón, Samir Miranda, cuestionó a Carabineros porn la detención de 61 personas en el Liceo La Araucanía, durante una actividad donde funcionarios municipales entregaban insumos a familias afectadas por la crisis.

En conversación con Radio ADN, Miranda explicó que el establecimiento «está determinado por decreto alcaldicio como centro de distribución de acopio y ayudas sociales para familias de alto riesgo. La gente que va, se agolpa alrededor a buscar ayuda y nosotros obviamente contenemos eso. Vamos diciendo a la población que tienen que esperar en su hogar. Pero a veces, sobre todo en el clamor de un montón de situaciones de hambre y otras cosas que está pasando la gente por el desempleo y la pandemia, se desesperan. Son familias demasiado vulnerables».

En este contexto, el edil denunció que Carabineros «llegó con siete carros policiales, y como 10 ó 15 efectivos con cámaras, grabando. Ellos ingresan al liceo, un edificio público, y piden que se presente la persona a cargo. Se presenta Miguel Rocha, que es el coordinador general del Departamento de Educación y por decreto está encargado del centro de distribución».



El alcalde (s) continúa su relato: «Yo me entero por un funcionario público. Al Mayor de la 31° Comisaría (Bernardo Leiva) lo llamé en calidad de alcalde y él no me respondió el teléfono, me cortó. Me tuve que contactar con él a través de otra persona. No me informa, no me consulta, sabiendo que está yendo a un establecimiento público que es municipal, sabiendo que está frente a funcionarios municipales que están cumpliendo labores de ayuda, que estamos en un estado de pandemia y catástrofe».

«A pesar de toda esta situación, genera un procedimiento como si estuviera llegando a una fiesta o un lugar de encuentro de gente», cuestionó Miranda, quien recordó que la comuna de San Ramón «tiene el 70% de la población bajo el 40% de vulnerabilidad, y un 29% de desempleo. Es de alto riesgo en la Región Metropolitana y de alto riesgo de contagio, con mucho hacinamiento, mucho empleo informal».

Desde Carabineros, en tanto, se informó que el operativo realizado dejó a 61 personas detenidas: «Gracias a una denuncia oportuna de vecinos del sector, se detuvo a 61 personas que se encontraban al interior de un establecimiento educacional de la comuna, quienes no se encontraban respetando las normas de la fase 1 ni las medidas sanitarias existentes para tal», declaró el Mayor Bernardo Leiva.