Alcalde Tomás Vodanovic: Gracias al plan social integral del municipio logramos desalojar 3 campamentos de forma pacífica en 6 meses

"De esta manera, ya hemos recuperado la totalidad del eje sur del camino a Melipilla", detalló el jefe comunal maipucino, anunciando que como municipio, ya se preparan para avanzar en la transformación de estos terrenos mediante proyectos de paisajismo de bajo requerimiento hídrico, acompañados de infraestructura que no permita la ocurrencia de nuevas tomas.

«La mejor manera de decir, es hacer», señaló este martes 17/2 el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien destacó la labor realizada por el municipio, junto a otras autoridades e instituciones, en la erradicación de tres campamentos que estaban en la comuna.

«En 6 meses, y gracias al trabajo conjunto con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y Carabineros de Chile, hemos logrado desalojar 3 campamentos de nuestra comuna -Japón, El Trébol y Santa Marta-, de forma pacífica, gracias a un plan social integral que ha permitido el retiro voluntario de las familias que allí habitaban, con especiales políticas de cuidado para niños y mascotas», sostuvo el edil en un video compartido en sus redes sociales.

«De esta manera, ya hemos recuperado la totalidad del eje sur del camino a Melipilla», detalló Vodanovic, anunciando que como municipio, ya se preparan para la transformación de estos terrenos mediante proyectos de paisajismo de bajo requerimiento hídrico e infraestructura que no permita la ocurrencia de nuevas tomas.

Asimismo, el alcalde maipucino agregó que ahora, «debemos avanzar con los campamentos Vicente Reyes y Latinoamericano, para lo cual esperamos contar con la colaboración del futuro gobierno. Cuando se trata de la seguridad de nuestros vecinos, el trabajo conjunto debe ser el camino», indicó el jefe comunal.

Maipú: Municipio inició trabajos de recuperación tras retiro del campamento El Trébol

