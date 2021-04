Alcaldes de distintas comunas suman su apoyo a la propuesta de contar con una franja horaria para la niñez

Hace unos días, desde la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso surgió la propuesta de contar con una nueva franja deportiva diferenciada para niñas, niños y adolescentes durante las tardes. Al respecto, el alcalde Jorge Sharp, aseguró que la iniciativa está pensada en la salud física y mental de la niñez, ya que la actual franja deportiva habilitada por el Gobierno (de 5:00 am a 9:00 am) no considera los horarios de clases en línea, entre otros factores que imposibilitan que las y los ciudadanos más pequeños de nuestra sociedad puedan recrearse.

“Resulta indispensable habilitar de forma urgente una banda horaria en la tarde para niños, niñas y adolescentes. El encierro ha profundizado los problemas que trae consigo el sedentarismo y también la salud mental en la niñez. Es por eso que volvemos a insistir al ministro de Salud que habilite esta banda horaria durante la tarde. Ya que es momento de actuar”, comentó Sharp, quien agregó que desde la Municipalidad de Valparaíso se está trabajando en habilitar nuevos espacios y el cierre de calles, como la avenida Altamirano, para que la comunidad cuente con mayores espacios de esparcimiento durante el horario de la franja deportiva.

La Avenida Altamirano de Valparaíso

En ese contexto, la propuesta de la Alcaldía Ciudadana ha sumado el apoyo de alcaldesas y alcaldes de distintas comunas del país. Es así que la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, opinó que “la pandemia no solo ha cobrado miles de muertos y ocasionado innumerables penurias económicas y sociales a los chilenos, también ha generado un tremendo deterioro en la salud mental, sobre todo, de los niños niñas y jóvenes. Es por eso que se hace necesario facilitar espacios de actividad física y recreo para ellos, como una nueva franja deportiva, pero en horario vespertino. Desde La Pintana pedimos a las autoridades facilitar esta franja por el bien de quienes más están sufriendo”.

A su vez, el alcalde Gonzalo Durán, de la comuna de Independencia, afirmó que “respaldamos la propuesta de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, en orden de establecer una franja horaria especial para la práctica del deporte y la recreación, para niñas, niños y adolescentes, y que pudiera ser en el horario de tarde, a objeto de diferenciarla con la existente y evitar aglomeraciones. De esta manera nos hacemos cargo de los problemas físicos, pero muy especialmente, de salud mental que genera esta pandemia y su cuarentena. Por ello, hacemos un llamado al Minsal a establecer esta franja, a escuchar a los municipios, y a trabajar colaborativamente para enfrentar los efectos de esta pandemia”.

En tanto, la alcaldesa Brunilda González, de Caldera, destacó que “la franja horaria que ha incorporado el Gobierno para actividad física nos parece un avance. Sin embargo, está descontextualizada con la realidad a lo largo de nuestro territorio nacional. No es lo mismo el clima en el norte, en el sur, y en el centro del país”.

“Además, se suma que los niños tienen actividad escolar remota a partir de las 8 de la mañana. Es muy difícil para una familia, cuyos padres trabajan -ambos o inclusive cuando solamente uno trabaja-, sacar a un niño muy temprano en la mañana por la situación propia de su edad. Los niños no tienen costumbre de levantarse tan temprano a hacer actividad física. Por lo tanto, nos parece de toda lógica y prudencia poder tener una franja horaria especialmente para niñas, niños y adolescentes, y ésta podría realizarse, inclusive, en horario de 4:00 a 6:00 horas de la tarde”, añadió la jefa comunal de Caldera.

Finalmente, el alcalde Gonzalo Montoya de Macul, indicó que “vemos de manera muy positiva que se puede generar una franja especial diseñada para niños, niñas y adolescentes, considerando que, además, ellos ya llevan un año y medio encerrados en sus casas, alejados -obviamente- de sus pares, y comprendiendo también que el sedentarismo y el mismo encierro provocan problemas de salud mental, no solamente en los adultos sino también en la población más joven. Por lo mismo, hacemos un enérgico llamado al Gobierno a considerar esta solicitud y acceder a la ampliación de esta franja horaria para que los niños y niñas puedan realizar actividades al aire libre, entendiendo que si somos capaces de tomar todas las medidas sanitarias, que es lo que corresponde, evitaremos una serie de problemas, tanto físicos como mentales, que pueden desarrollarse en los niños, niñas y adolescentes en un futuro próximo”.