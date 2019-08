Alcaldes de regiones acusan inequidad y centralismo en distribución de recursos para seguridad ciudadana

El Ministerio del Interior anunció la aplicación de un plan integral en 33 barrios críticos en materia de seguridad. 11 de estos sectores están en la región Metropolitana y 22 en regiones, 2 de ellos en la región de Valparaíso.

Al mismo tiempo, con los fondos de Seguridad Pública que se están distribuyendo en la región de Valparaíso, sólo 5 proyectos han sido favorecidos de un total de postulados que supera los 20.

En esa línea, el presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, el alcalde de Limache, Daniel Morales, manifestó su preocupación en torno a cómo se están distribuyendo los recursos de Seguridad Pública.

“Se está planteando que existe preferencia en torno al volumen de población más que a la localización de la sensación de inseguridad que se produce en cada una de las comunas. San Antonio, por ejemplo, no tiene ningún barrio que esté dentro de la priorización, la Provincia de Marga Marga tampoco, no existen comunas al interior de la región, como Los Andes o San Felipe, que hayan sido consideradas en esta línea. ¿Quiere decir que en esa zona no existe inseguridad hoy día? Ahí está el cuestionamiento”, señaló Morales.

Si el análisis se hace por cada 100 mil habitantes, el número de delitos que existe en la región de Valparaíso supera a la Metropolitana, pero el énfasis se ha puesto en la capital del país y no de manera descentralizada, generando una importante disparidad.

Al respecto, Daniel Morales dijo que «esperamos que existan recursos para que las comunas podamos llevar adelante nuestros planes de Seguridad Pública. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de un todo integral, la situación de los barrios, de los proyectos y los planes que cada comuna está llevando a cabo y que dependen de los fondos que la Subsecretaría o el Ministerio del Interior nos puedan entregar para poder llevar adelante».

«Los municipios no tenemos recursos especiales para poder llevar adelante los planes de seguridad que analizamos mes a mes con las fiscalías y las policías, por lo tanto estos recursos, fondos y posibilidades de financiamiento para los municipios, son fundamentales», agregó el edil limachino.

Acciones Concretas

Al momento de hablar sobre medidas concretas, el alcalde Morales señaló que ha solicitado una reunión con el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, para plantear las inquietudes que existen a nivel regional, desde los propios municipios, sobre el método evaluativo de selección de sectores para el plan de seguridad y la dificultad en la obtención de recursos para poder llevar a cabo proyectos abocados a la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia, entre otros.

“Los municipios no tenemos miedo para enfrentar las temáticas de seguridad ni los desafíos nuevos que se impongan, pero claramente necesitamos tener los recursos para poder llevar adelante nuestros planes comunales de seguridad que son la herramienta técnica, metodológica que se ha ido generando y que la ley establece además para que nosotros podamos tener a nuestras comunidades mucho más seguras», concluyó el representante regional de los municipios del país.