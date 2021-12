Alcaldes y alcaldesas de la región de Valparaíso piden declaración de Zona de Catástrofe y utilizar el 2% constitucional por escasez hídrica

Con el propósito de trabajar en medidas de urgencia que permitan enfrentar de mejor manera la grave crisis humanitaria generada por la escasez hídrica que enfrentan gran parte de las comunas de la región de Valparaíso, la diputada Carolina Marzán (PPD) se reunió en dependencias de la Cámara de Diputadas y Diputados, con alcaldes y alcaldesas de las provincias de Petorca, San Felipe de Aconcagua, Los Andes, Quillota y Marga Marga para coordinar acciones en conjunto, dado que a la fecha la región acumula sólo un total de 72,30 milímetros de agua caída anual, manifestando un déficit de -74%, lo cual ha afectado la ganadería, el desarrollo de la agricultura, el consumo humano y saneamiento, convirtiendo al 2021 como el año histórico en cuanto a la carencia de precipitaciones en dicho sector del país.

Las autoridades trabajaron el despacho de un oficio al Presidente de la República, Sebastián Piñera y al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, solicitando la declaración de zona afectada por catástrofe en virtud de la prolongada sequía en dichas provincias, además de solicitar que se destine el uso del 2% constitucional (del presupuesto nacional) y que de aprobarse, los recursos sean administrados por los propios municipios afectados por esta crisis, habilitando a las autoridades competentes a contar con herramientas normativas que permitan tomar medidas efectivas que garanticen el acceso al agua potable y al saneamiento de la población.

«Es lamentable que nuestro país y principalmente algunos sectores, se han transformado casi en el símbolo de la escasez hídrica mundial. Para estos efectos nosotros presentamos una solicitud para que se renueve el decreto de zona de catástrofe por temas de escasez hídrica y si bien pensamos que esto se ha renovado en varias ocasiones, vemos que el problema continúa, entonces queremos hacer hincapié en el 2% constitucional que significa que, desde el tesoro público, se entreguen recursos que sean efectivos para que esto de una vez por todas se pueda palear o al menos disminuir, porque sabemos que hoy crianceros y familias campesinas están realmente sufriendo y además todas las situaciones y la crisis la están llevando quienes están en los territorios que son los alcaldes y alcaldesas», declaró tras la reunión la diputada Marzán.

En la misma línea, el alcalde de Quillota, Oscar Calderón, señaló que «las municipalidades tenemos las capacidades para representar de mejor manera las necesidades de nuestras comunas, y necesitamos tener las herramientas, con modificaciones a las leyes que nos administran, para así enfrentar problemáticas que nos unen. Esta crisis hídrica que está hoy día presente se va a quedar por mucho tiempo más, y tenemos que adelantarnos a la crisis económica, social, y en las relaciones interpersonales, a la hora de entender que el agua para el consumo humano y las microeconomías locales agrícolas está escaseando».

Por su parte, el alcalde de Olmué, Jorge Jil, expresó que «particularmente, como comuna de Olmué, no tenemos servicios como Esval, sino que solamente tenemos servicios locales que en estos momentos no tienen agua y que hoy día están sobreviviendo gracias a camiones aljibe y no es la solución definitiva».

En tanto, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, señaló que en su comuna «tenemos cuatro pueblos rurales que han sido afectados por esta escasez hídrica y no podemos pensar siempre que la solución son los camiones aljibe. Necesitamos leyes robustas que faculten a los municipios, y que desde las oficinas de gestión hídrica podamos tener avances tecnológicos sostenibles y sustentables para el impacto medio ambiental».

Finalmente, el alcalde de San Esteban, Christian Ortega, agradeció la instancia y señaló que «el agua es primordial para nosotros, tanto como para el consumo humano como para nuestra agricultura, para la pequeña agricultura campesina, para nuestros crianceros. Nos estamos quedando sin agua al interior de la región y el mundo rural tiene muchas necesidades, que deben ser escuchadas, porque es muy importante para el desarrollo de la región y del país».

Hay que destacar que esta mesa de trabajo que se constituyó seguirá sesionando mes a mes para afrontar la crisis de escasez hídrica y otras situaciones críticas que presentan los municipios, abordando temas legislativos y técnicos que permitan la autogestión y empoderamiento de las autoridades locales en la búsqueda de soluciones.