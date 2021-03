Alcaldesa de La Pintana critica a empresas por dificultades de acceso a Internet: “Aunque sea que paguen su internet, no hay internet”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, calificó como “importante” el retorno a clases presenciales en la comuna, debido principalmente a la situación de acceso a Internet, lo que dificulta la metodología de clases virtuales, impuesta en el país por la situación de la pandemia del Covid-19.

“Para nosotros es un tema bastante complejo porque sabemos que el no ir a clases es un retroceso. Nosotros batallamos todos los días contra la deserción escolar, porque hay jóvenes que necesitan ayudar a sus familias y ven que estudiar no les significa mucho y eso es una gran problemática para nosotros, que no terminen la enseñanza media o básica porque está el deseo de ayudar a sus familias porque viven situaciones complicadas económicamente”, explicó la jefa comunal en una entrevista a Radio Cooperativa.

En este sentido, señaló que, para incentivar a los niños a no abandonar las clases, se implementó en la comuna “una vuelta a clases de forma híbrida”.

Es decir – detalló Pizarro -, se lleva a cabo una semana de clase presenciales, y otra semana clases virtuales, en el que se envían guías y material de estudio.

Ante esta situación, lamentó que las grandes empresas que proveen Internet no tomen en cuenta las comunas pequeñas, y que son calificadas como “zonas rojas”, a pesar de que, por la pandemia, el Internet y su acceso debería ser considerado un derecho esencial.

“Las grandes empresas que proveen de internet a los territorios de este país, en La Pintana no le somos atrayentes comercialmente y han hecho poca cobertura (…) Aunque sea que paguen su internet, no hay internet, ya no es un privilegio tener internet, es un derecho para tener clases virtuales en cada uno de los hogares”, agregó Pizarro.