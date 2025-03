Alcaldesa de Melipilla (UDI) elimina ciclovía a tan solo 6 meses de su inauguración

La alcaldesa de Melipilla Paula Gárate eliminó una ciclovía al poco tiempo de haber sido construida. Dicha medida, justificada por un informe negativo de la Dirección de Tránsito, ha sido duramente cuestionada debido a contradicciones en las declaraciones municipales que afirman la participación de organizaciones vecinales y comisiones de movilidad.

La ciclovía de la calle Libertad, la cual tenía una extensión de 1,2 kilómetros entre las calles Correa y Alcalde, fue inaugurada el 17 de febrero de 2024, bajo la gestión de la exalcaldesa Lorena Olavarría. El proyecto, financiado con 80 millones de pesos y aprobado por la Seremi de Transportes, fue concebido como un plan piloto con una evaluación a dos años de su funcionamiento.

No obstante, la nueva administración municipal, encabezada por Paula Gárate, decidió eliminarla basándose en un informe que indicaba bajo uso y quejas de vecinos y comerciantes.

En contraparte, la exalcaldesa Olavarría calificó el cierre de la ciclovía como un “error”, mientras que el concejal Víctor Loyola denunció un “despilfarro de recursos municipales”.

Las críticas hacia la decisión también se han centrado en la falta de transparencia. La alcaldesa Paula Gárate argumentó en el Concejo Municipal que la comunidad no fue consultada sobre la implementación de la ciclovía, sin embargo, registros evidencian que la Junta de Vecinos Melipilla Centro participó en reuniones sobre la iniciativa, al igual que en comisiones de ordenamiento territorial y movilidad.

Por otra parte, las actuales directoras de Tránsito y Obras fueron parte del proceso de planificación, lo que contradice las afirmaciones de la edil.

En relación con la empresa Diálisis Mendoza, se constató que esta entidad no aceptó ninguna de las propuestas municipales para mitigar su impacto en la ciclovía. Además, un análisis de su permiso de edificación y recepción final reveló irregularidades, como el uso indebido de estacionamientos destinados a pacientes.

Ayer miércoles, la jefa comunal habló sobre la situación de la ciclovía y detalló que será reubicada: “Es una ciclovía tentativa, es como decir que hicimos un proyecto piloto que se evaluó mal, porque de verdad no resultó. (…) No hay que ser ciego para darse cuenta de que ahí no es una buena ubicación”, comentó.

En esa misma línea, Gárate planteó que la próxima ciclovía tendrá «un estudio, un anteproyecto, un diseño y una inversión”.