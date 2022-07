Alcaldesa de San Clemente acudió a Fiscalía Nacional Económica: «Empresas de la comuna no nos venden gas a través de vales ni aceptan órdenes de compra»

La entrega de vales de gas a las comunidades más vulnerables es una labor que distintos municipios del país han realizado para ir en ayuda de sus vecinos en esta época de invierno. Una tarea que no ha sido fácil para la localidad de San Clemente, en la Región del Maule, ya que las empresas de gas de la comuna no han hecho valer esta compra y se han negado a entregar el insumo a través de esta vía al municipio.

La alcaldesa María Inés Sepúlveda, junto a parte del Concejo Municipal y abogados, llegaron hasta las oficinas de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), con sede en calle Huérfanos en Santiago, para poner una denuncia.

“Hemos venido a presentar un reclamo a la Fiscalía Nacional Económica, porque a raíz de la constantes licitaciones que hemos puesto en el portal para que las empresas nos puedan entregar gas, no hemos tenido respuesta de ninguna de ellas. Creemos que es un abuso lo que ellos hacen con nuestra comuna y nuestra gente, por lo mismo hemos venido a plantear nuestra molestia a Santiago”, declaró la autoridad comunal, argumentando además que las empresas de gas que prestan un servicio, deben hacerlo tal cual a San Clemente y las comunas que lo requieran.

“La situación es grave, se trata de una necesidad imperiosa de cada uno de los vecinos y lamentablemente no hemos podido dar cumplimiento con esto a la comunidad, por lo mismo hemos venido y queremos saber qué pasa con las empresas”, agregó la alcaldesa.

Por su parte Eduardo Inostroza, abogado de la Municipalidad de San Clemente, señaló que la idea de llegar hasta la FNE tiene como fin “presentar un requerimiento contra las empresas de gas, porque el municipio ha intentado comprar vales de 15 kilos para entregar a las comunidades, sin embargo, a pesar de cumplir con la ley, las empresas no han aceptado la compra. Por ahora se ha intentado contactar a las empresas, en este caso Abastible, sin tener respuesta de lo ocurrido” dijo el jurista.

La noticia complica al municipio y la comunidad, y es compartida por parte del Concejo Municipal, quienes también asistieron a dejar la notificación para que se realice una investigación al respecto. El concejal Oscar Gálvez señaló que “esta decisión es unánime, los 6 concejales estamos apoyando, hemos (aprobado) 150 millones de pesos para ir en ayuda de los más vulnerables, por eso estamos pidiendo que la FNE pueda acoger este reclamo y pronunciarse en beneficio de San Clemente”.

En la misma línea, el concejal Javier Álvarez-Salamanca, dijo que “hay un programa social que con mucho esfuerzo la municipalidad sacó adelante y queremos llegar a los hogares, al menos al 70% de la comuna con un gas a $16 mil pesos, que es lo que nosotros esperamos. Tenemos que ver por qué no nos están vendiendo”.

La iniciativa del municipio está enmarcada en un programa de ayuda social denominado “San Clemente gasta lo justo”, donde la actual administración presentó al Concejo Municipal un proyecto el que fue aprobado por unanimidad y el que destinó $150 millones de pesos para compras de gas. En ese sentido el concejal Luis Farías apuntó que “nosotros recibimos mucha presión de las comunidades en las RRSS; porque pensábamos que era un hecho de que este gas iba a vender estos meses, desgraciadamente las empresas no han aceptado, no han querido. No sabemos por qué las empresas no quieren ganar dinero y esperamos revertir la situación”.

En tanto, la Fiscalía Nacional Económica señaló a través de un comunicado que la entidad “no se refiere a denuncias o eventuales denuncias. Eso sí, cada vez que la FNE recibe una denuncia desarrolla un análisis de admisibilidad previo a decidir si procede abrir una investigación”.

Por ahora desde la Municipalidad de San Clemente señalaron que continuarán con los procesos correspondientes en Mercado Público para adquirir el producto e insistirán mediante todas las vías legales necesarias para entregar el beneficio a sus vecinos y vecinas.