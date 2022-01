Alcaldesa de Viña destruyó a delegado presidencial de Piñera: Su paso como autoridad política a cargo de la seguridad será recordado como imperceptible y mediocre

Una dura crítica hacia la labor del delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, realizó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en un escrito publicado en sus redes sociales, titulado «¿Falta de seguridad en la Región de Valparaíso? Hablemos, pero en serio».

Para la jefa comunal viñamarina, Martínez ha sido «absolutamente incapaz» de establecer prioridades para una acción conjunta en la región, frente a la creciente inseguridad que se vive en la zona, donde se han registrado balaceras y episodios violentos prácticamente todos los días, desde hace varios meses.

Al respecto, Ripamonti aseguró que «nuestro gobierno local entendió la urgencia de la seguridad pública desde el día uno. El primer mes de trabajo levantamos todas las debilidades del sistema y pusimos en marcha diversas acciones para enfrentar la delincuencia dentro de nuestras facultades».

«En las primeras sesiones del concejo transparentamos públicamente el estado de la seguridad en Viña del Mar. Entre otras cosas, la inexistencia de cámaras en la comuna, las que tras una inspección en la sala Cenco constatamos que no funcionaban hace décadas. De las supuestas 122 cámaras propias, sólo estaban operativas 67, algunas con serios problemas de imagen, inútiles, irreparables y obsoletas», dijo la jefa comunal.

«Si bien las cámaras no solucionan el problema, ayudan. Sobre todo cuando se trata de establecer pruebas en la comisión de delitos y precaver situaciones delictuales aumentando el tiempo de respuesta de las policías», agregó Ripamonti, quien detalló las acciones impulsadas por su administración en el municipio.

«Ejecutamos rápidamente un proyecto de Calle Segura de la SPD, que contempla 30 cámaras para la comuna: hoy tiene un 82% de avance de instalación. Este proyecto dormía en un cajón de la DOM. Levantamos una licitación pública de 122 cámaras nuevas, la que firmó contrato en el mes de diciembre y hoy está en proceso de instalación y reforzamos patrullajes preventivos, contratando personal por ley balneario, para colaborar en la prevención situacional del delito», enumeró.

También, agregó, «operativizamos drones para el sobrevuelo de zonas críticas, con el mismo objetivo: coadyuvar a las policías. Este trabajo y coordinaciones locales han tenido frutos concretos, es más, nuestro personal municipal pudo hallar a un adulto mayor desaparecido en el mes de octubre. Y levantamos el plan comunal de seguridad pública (instrumento de planificación obligatorio por ley desde hace 5 años atrás) el que no existía, y por el cual la administración anterior recibió cientos de millones de pesos».

En este punto, la alcaldesa apuntó a la ineficaz labor del delegado presidencial de Piñera en la Región de Valparaíso: «Realizamos 24 mesas barriales de seguridad pública con todos los barrios de Viña del Mar; ejecutamos 79 alarmas y 865 pulsadores en el programa de barrio protegido de la SPD, para comerciantes y mipyme; y levantamos un protocolo conjunto (comunidad, policías y municipio) para evitar tomas de terrenos municipales».

«¿Pero esto es suficiente? claro que no. Las autoridades civiles responsables de la seguridad y policías han sido absolutamente incapaces de establecer prioridades para la acción conjunta en la región. Me refiero directamente al delegado presidencial», fustigó Ripamonti.

En ese sentido, aseguró que «Carabineros, con quienes hemos formado un trabajo en conjunto y cordial de 24/7, nos comentan la falta de dotación, la que en Viña, está -30%. Nuestra comuna es balneario, y recibe una población flotante al día, de más de 65.000 personas. Eso es abandono. Más aún cuando la región concentra a los principales centros de operaciones de bandas y organizaciones criminales transnacionales, y financistas que surten y comercializan droga y armas».

«No se entiende cómo pretenden detener a narcos fiscalizando menos del 5% de las importaciones. Viña, es una zona de fiscalización secundaria, eso significa que Aduanas no tienen facultades para fiscalizar las mercaderías que entran a nuestra ciudad. Hay armas y droga en nuestras calles, y está entra y comercializa frente a nuestras narices», criticó.

«En Viña desarrollamos Consejos comunales de Seguridad Pública, donde participan todos los organismos e incluso, ciudadanía viñamarina. A esta instancia jamás ha asistido el delegado Jorge Martínez. Envía a una asesora, quien tampoco ha intervenido para aportar alguna propuesta. Pero su inasistencia personal y falta de compromiso, no es lo relevante aquí. El problema de la delincuencia y su grave aumento en nuestros barrios, se enfrenta con acciones concretas y diseños claros, y no, por el contrario, echándole la culpa a los municipios, instituciones que no tienen facultades», puntualizó la edil de la Ciudad Jardín.

«La pregunta, más allá de todo es: ¿Qué ha propuesto el responsable de la seguridad en la región, el Delegado del Presidente de la República, don Jorge Martínez? ¿Pidió acaso autorizaciones extraordinarias para habilitar a aduana a fiscalizar mercaderías, posiblemente con armas o droga que se internan en Viña del Mar? ¿Gestionó y presionó el aumento de dotación de policías para la época estival? ¿Cuál política pública medible y eficaz ha propuesto, qué ha hecho? Su paso como autoridad política de la seguridad en la región será recordado como imperceptible y mediocre», manifestó Ripamonti.

Finalmente, la alcaldesa viñamarina afirmó que «es artero apuntar a los y las alcaldesas como responsables. Nosotras no tenemos personal policial ni atribuciones legales y constitucionales. Esto puede discutirse en el futuro, con una nueva Constitución, ¿pero hoy? Sólo son huidas de las responsabilidades laborales y políticas».