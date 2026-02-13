Alerta de fake: «Medio» en Instagram con más de 30 mil seguidores acusa que Pedro Pascal insultó a rapera Nicki Minaj por X, pero el actor no tiene cuenta en esa red social

Una nueva noticia falsa o fake news se ha viralizado en las últimas horas, proveniente esta vez de un «medio de comunicación» llamado «La Movid4», que no tiene página web u otro soporte conocido, y solo publica desde una cuenta en Instagram que tiene la no despreciable suma de 30 mil seguidores.

Esta vez, la información falsa involucra al actor chileno-estadounidense Pedro Pascal.

Según este «portal» de noticias, el protagonista de «Mandalorian» habría insultado desde su cuenta en la red social X (extwitter) a la rapera Nicki Minaj, llamándola «maldita perdedora», debido al apoyo que la cantante entregó recientemente al Presidente de EEUU, Donald Trump.

«La política volvió a encender el mundo del espectáculo. Esta vez, el protagonista fue Pedro Pascal, quien no se guardó nada y lanzó un duro mensaje contra Nicki Minaj tras su público respaldo a Donald Trump», señala el posteo, donde se asegura que Pascal escribió: «Nicki Minaj es una maldita perdedora y también lo es cualquiera que siga escuchando su música».

El problema es que Pedro Pascal no tiene cuenta en la red social X.

De acuerdo a la información de su perfil, «La Movid4» funciona desde la Región de La Araucanía en el sur de Chile. Al cierre de esta nota, el posteo falso contra Pascal acumulaba más de 730 comentarios, de los cuales una gran parte son críticas al actor, entre otras cosas, por «grosero».

Temporada de fake news en el Sur

Esta nueva desinformación viene a cerrar una semana marcada por la noticia falsa dirigida en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y también originada en un «medio de comunicación» que opera desde el sur de Chile. Lee a continuación la nota publicada por El Ciudadano sobre este caso:

El Ciudadano