Alerta de fake: «Medio» en Instagram con más de 30 mil seguidores acusa que Pedro Pascal insultó a rapera Nicki Minaj por X, pero el actor no tiene cuenta en esa red social

La noticia falsa provino esta vez de un "medio de comunicación" llamado "La Movid4", que no tiene página web y solo publica en Instagram. De acuerdo a la información de su perfil, funciona desde la Región de La Araucanía en el sur de Chile.

Alerta de fake: «Medio» en Instagram con más de 30 mil seguidores acusa que Pedro Pascal insultó a rapera Nicki Minaj por X, pero el actor no tiene cuenta en esa red social
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Una nueva noticia falsa o fake news se ha viralizado en las últimas horas, proveniente esta vez de un «medio de comunicación» llamado «La Movid4», que no tiene página web u otro soporte conocido, y solo publica desde una cuenta en Instagram que tiene la no despreciable suma de 30 mil seguidores.

Esta vez, la información falsa involucra al actor chileno-estadounidense Pedro Pascal.

Según este «portal» de noticias, el protagonista de «Mandalorian» habría insultado desde su cuenta en la red social X (extwitter) a la rapera Nicki Minaj, llamándola «maldita perdedora», debido al apoyo que la cantante entregó recientemente al Presidente de EEUU, Donald Trump.

«La política volvió a encender el mundo del espectáculo. Esta vez, el protagonista fue Pedro Pascal, quien no se guardó nada y lanzó un duro mensaje contra Nicki Minaj tras su público respaldo a Donald Trump», señala el posteo, donde se asegura que Pascal escribió: «Nicki Minaj es una maldita perdedora y también lo es cualquiera que siga escuchando su música».

El problema es que Pedro Pascal no tiene cuenta en la red social X.

De acuerdo a la información de su perfil, «La Movid4» funciona desde la Región de La Araucanía en el sur de Chile. Al cierre de esta nota, el posteo falso contra Pascal acumulaba más de 730 comentarios, de los cuales una gran parte son críticas al actor, entre otras cosas, por «grosero».

Temporada de fake news en el Sur

Esta nueva desinformación viene a cerrar una semana marcada por la noticia falsa dirigida en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y también originada en un «medio de comunicación» que opera desde el sur de Chile. Lee a continuación la nota publicada por El Ciudadano sobre este caso:

Desmienten que INDH haya cuestionado a conductor que atropelló a asaltante: Kaiser y Parisi entre los que compartieron la noticia falsa

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Fake Alert: Instagram Account with Over 30,000 Followers Claims Pedro Pascal Insulted Rapper Nicki Minaj, But Actor Lacks Account

Hace 22 horas
El Ciudadano

"Ojos abiertos": Pedro Pascal compartió video de ministra Vallejo sobre acciones de Trump y el riesgo para el litio y el cobre

Hace 1 mes
El Ciudadano

Pedro Pascal Shares Video Highlighting Risks to Lithium and Copper Amid Trump's Actions

Hace 1 mes
El Ciudadano

“El INDH no defiende delincuentes”: Tobar desmiente a Kaiser y pone los puntos sobre las íes

Hace 1 día
El Ciudadano

Gobierno de Venezuela denuncia campaña de “fake news” contra Diosdado Cabello y alto mando político

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Desmienten que INDH haya cuestionado a conductor que atropelló a asaltante: Kaiser y Parisi entre los que compartieron la noticia falsa

Hace 4 días
El Ciudadano

CIPER: mensajes vinculan a Iván Poduje (comando de Kast) con cuentas troll que atacaron a Jara y Matthei

Hace 3 meses
El Ciudadano

Lo pagó en 2020: Jeannette Jara compartió comprobante de pago del TAG y llamó a parar con las noticias falsas

Hace 2 meses
El Ciudadano

Javier Milei Caught in Embarrassment Over False AC/DC Invitation to Perform in Argentina

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano